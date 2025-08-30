Rugpjūčio 30-oji Klaipėdoje

Teatriukas. Šiandien 12 val. Teatro aikštėje Klaipėdos džiazo orkestras ir klounų teatro studija „Dulidu“ rodys džiazo muzikos ir klounados gatvės spektaklį „Let’s Jazz“. Jame gausu netikėtų, žaismingų situacijų, kviečiančių improvizuoti, nenustoti ieškoti sprendimų, žaisti ir iš naujo atrasti džiaugsmą kasdieniuose, mažuose dalykuose.
Ekskursijos. Šiandien 19–21 val. ir sekmadienį 13–15 val. bastiono poternoje po Jono kalneliu galima dalyvauti nemokamose ekskursijose „Guten Tag“. Gynybinių įtvirtinimų poterna yra virtusi laikinais Šv. Jono bažnyčios atminties namais, juose įkurdinta šios šventovės praeitis ir dabarties lūkesčiai. Šias ekskursijas ketinama tęsti ir rugsėjį.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 9 moterys, gimė 3 mergaitės ir 6 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojamas vienas velionis, sekmadienį šiose kapinėse vyks trejos laidotuvės. Čia amžino poilsio atguls Anatolijus Matiušonokas. Nuoširdžiai užjaučiame šio mirusiojo artimuosius. Kitų velionių pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
