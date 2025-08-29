Rugpjūčio 29-oji Klaipėdoje

Ševčenkiana. Šiandien 16 val. Laikrodžių muziejaus (Liepų g. 12) kiemelyje vyks jau tradiciniu tapęs festivalis „Ukraina – Vyšyvanka“, jį rengia ir visus klaipėdiečius kviečia uostamiesčio ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“.
Knyga. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) konferencijų salėje vyks Tomo Kačerausko knygos „Karo laiškai. II dalis“ pristatymas. Romane vaizduojamas XVII a. vidurio laikotarpis. Tuo metu pirmą kartą ankstyvųjų naujųjų laikų Lietuvos istorijoje kyla reali valstybės išnykimo grėsmė. Su šiuo romanu T. Kačerauskas pralenkia akademinę istoriografiją.
Kinas. Šiandien 22 val. ant Kultūros fabriko stogo bus surengtas dar vienas kino seansas po atviru dangumi. Bus rodomas daug aistrų ir diskusijų sukėlęs filmas „Liūdesio trikampis“ (Triangle of Sadness, rež. Ruben Östlund). Tai yra juodojo humoro kupina satyra, nagrinėjanti socialines klases ir privilegijų absurdą.
Teatriukas. Šeštadienį 12 val. Teatro aikštėje Klaipėdos džiazo orkestras ir klounų teatro studija „DULIDU“ rodys džiazo muzikos ir klounados gatvės spektaklį „Let’s Jazz“ kūrėjai kelia klausimą - kaip priimti nesėkmes. Jame gausu netikėtų, žaismingų situacijų, kviečiančių improvizuoti, nenustoti ieškoti sprendimų, žaisti ir iš naujo atrasti džiaugsmą kasdieniuose, mažuose dalykuose. Renginys nemokamas.
Ekskursijos. Šeštadienį 19–21 val. ir sekmadienį 13–15 val. bastiono poternoje po Jono kalneliu galima dalyvauti nemokamose ekskursijose „Guten Tag“. Gynybinių įtvirtinimų poterna yra virtusi laikinais Šv. Jono bažnyčios atminties namais, juose įkurdinta šios šventovės praeitis ir dabarties lūkesčiai. Skirtingų kūrėjų rankomis ir pastangomis prijaukintas požemis prisipildė istorinio, archeologinio turinio, meninių instaliacijų ir šiuolaikiškų garso bei šviesos sprendimų, videodokumentikos. Šias ekskursijas ketinama tęsti ir rugsėjį.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 10 moterų, gimė 4 mergaitės ir 6 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 3 mirusieji, Joniškės kapinėse – viena velionė. Jų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
