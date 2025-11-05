Lapkričio 5-oji Klaipėdoje

Filmas I. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks dokumentinio filmo „Nakties svečiai“ (JAV, 2023 m. 72 min., anglų k. su lietuviškais subtitrais. Rež. Michael Gitlin) peržiūra.
Filmas II. Šiandien 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – Ispanijos kultūros dienų festivalio „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Pristatymas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Mariaus Buroko knygos „Seismografas“ pristatymas.
Paskaita. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks dar viena paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Raimonda Nabažaitė pristatys archeologijos reikšmę vienos svarbiausių Klaipėdos miesto ir krašto bažnyčios tyrimuose, kalbėdama tema „Šv. Jono bažnyčios atstatymas. Svarbiausi įvykiai, tyrimai, pozityvusis archeologijos vaidmuo“.
Susitikimas. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks susitikimas „Prūsa stundi. Klaipėda“ su architektu, menininku, Lietuvos prūsų bendruomenės pirmininku Mantu Maziliausku. Svečias žinomas kaip 25 metrų aukščio šviečiančios meninės instaliacijos „Pirmasis Bakenas. Šviesiam plaukimui“ kūrėjas.
Akcija. Rytoj nuo 10 iki 19 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Pyragų dienos akcija „Gelbėkite vaikus“.
Edukacija. Rytoj 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g.7) vyks edukacija vaikams „Emocijos ir ką su jomis daryti?“ su psichiatre, psichoterapeute, knygų autore Aurima Diliene. Registracija tel. +370 46 314 719.
Paroda. Rytoj 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos pirmame aukšte esančioje ekspozicinėje erdvėje vyks kūrybinio konkurso „Plakatonas“ dalyvių darbų parodos atidarymas. Parodos tema – „Klaipėdos erdvės: atrask iš naujo“. Vyresniųjų klasių mokiniai ir studentai buvo kviečiami pažvelgti į Klaipėdą kūrybiškai: atrasti įkvepiančias miesto erdves, naujai įprasminti jų istoriją ir perteikti tai reklaminio plakato forma.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks trejos laidotuvės, Joniškės kapinėse amžinojo poilsio atguls vienas mirusysis. Velionių pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai