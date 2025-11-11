Lapkričio 11-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Lapkričio 12 d. 13 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) įvyks istorijų kūrimo dirbtuvės moksleiviams su Indre Globe. Registracija tel. (0 46) 314 728, vietų skaičius ribotas.
Konsultacija. Lapkričio 12 d. 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) prevencijos skyriaus pareigūnai lauks bendruomenės narių, norinčių neformalioje aplinkoje pasikonsultuoti rūpimais klausimais su pareigūnais. Kitas susitikimas numatomas gruodžio 10 d. nuo 15 val. bibliotekos trečiame aukšte. Konsultacijos trukmė – viena valanda.
Užsiėmimas. Lapkričio 13 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Gerlacho palėpėje vyks viešojo kalbėjimo užsiėmimas suaugusiesiems. Rekomenduojama vilkėti patogius drabužius, avėti patogią avalynę ir turėti užrašų knygutę. Būtina išankstinė registracija el. p. [email protected]
Pristatymas. Lapkričio 13 d. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Ramūno Bogdano knygos „Bučinys per stiklą“ pristatymas. Kūrinyje apmąstomos žmonių patirtys, išgyvenant Nepriklausomybės praradimą, vokiečių okupaciją, pakartotinę sovietų okupaciją ir Nepriklausomybės atkūrimą.
Renginys. Lapkričio 14 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks parodos „Vytautas Kernagis fotografijose“ atidarymas ir filmo „Kernagis“ peržiūra. Parodą bus galima apžiūrėti iki gruodžio 1 d.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė trys mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks trejos laidotuvės, Joniškės kapinėse – vienerios. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos, nes nenorėjo artimieji.
