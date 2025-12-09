Gruodžio 9-oji Klaipėdoje

Mokymai. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ (Kauno g. 49) padalinyje vyks mokymai „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“. Mokymai vyks ir gruodžio 10, 11 d. O gruodžio 17–19 d. 11 val. Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A). Jų metu sužinosite, kaip tvarkyti viešąsias paslaugas internetu (VMI, „Sodra“, „Regitra“, „epolicija“ ir kt.), naudotis internetinėmis bendravimo su valdžios institucijomis priemonėmis, rengti teksto dokumentus bei juos saugiai persiųsti ir kt. Mokymų trukmė 12 akademinių valandų. Dalyviai gaus pažymėjimus ir mokymo medžiagą. Registracija tel. +370 620 20 961.
Dirbtuvės. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks šventinė edukacija – kalėdinio žaisliuko dirbtuvės „Kūryba, tvarumas ir Kalėdų dvasia!“. Lektorė – Saulė Stakienė. Atsineškite seną eglutės žaisliuką ir suteikite jam naują gyvenimą. Būtina registracija tel. +370 46 314 727.
Paskaita. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks paskaita-degustacija „Eteriniai aliejai ir jų poveikis mūsų emocinei sveikatai“. Pasinersite į eterinių aliejų pasaulį: sužinosite, kaip gamtos aromatai gali padėti sumažinti stresą, pakelti nuotaiką, atkurti emocinę pusiausvyrą ir sustiprinti savijautą kasdienybėje. Lektorė – „Kap Kap“ aromaterapijos studijos įkūrėja Indrė Gedminė. Būtina registracija tel. +370 46 346 301.
Vakaras. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks muzikos vakaras „Nuklosiu kelią dainomis...“. Dalyvaus kompozitorė, dainų autorė Regina Bočkienė.
Šventė. Šiandien 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks Kalėdų eglučių kiemelio atidarymo šventė. Šiemet kiemelyje šėls keturios stichijos – žemė, ugnis, vanduo ir oras. Jos padės įžiebti šventinę nuotaiką ir patį kiemelį. Atidarymo metu jūsų lauks įžiebimo ceremonija, ugnies šou, o pajudėti kvies DJ Uraganius. Visi bus vaišinami kalėdine arbata. Svarbi šventės idėja – tvarumas, tad visi kviečiami atsinešti savo puodelį. Renginį ves aktorė Solveiga Reklaitytė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Vanda Mockienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų velionių pavardės neskelbiamos.
