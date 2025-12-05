Gruodžio 5-oji Klaipėdoje

Skaitymai. Šiandien 10 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinio vaikų centre „Ruoniukas“ (Kalnupės g. 13) vyks susitikimas su bibliotekos viešųjų pirkimų specialistu Modestu Skersiu. Taip pat rytoj 10.30 val. Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks susitikimas su Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiaisiais specialistais Mindaugu Bartkumi ir Vaidotu Verteliu. Šie renginiai – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ tęsinys. Būtina registracija tel. +370 46 314 719.
Seminaras. Šiandien 13 val. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedra kviečia dalyvauti nemokamame nuotoliniame praktiniame seminare „Rašytinės ir sakytinės kalbos gerinimo priemonės“. Prisijungimo nuoroda https://liedm.zoom.us/j/95528395108.
Paskaita. Šiandien 15 val. Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje (Liepų g. 3) vyks paskaita „Tautos tradicijos ir dvasingumo paieškos šiuolaikinėje visuomenėje“, kurią ves kun. doc. dr. Andrius Vaitkevičius.
Animacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinys (Laukininkų g. 50) atvers duris į pasaulį, kuriame gyvena klasikinė, miela ir sentimentais dvelkianti senoji animacija apie žiemą ir Kalėdas. Kad jaukumo būtų dar daugiau, visi žiūrovai bus pasitikti su puodeliu karšto šokolado, tobulai derančio prie šventinės nuotaikos. Atsineškite tik savo šypseną ir norą akimirkai pabėgti į šiltą, nostalgišką pasaulį.
Pokalbis. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) laukia įdomus pokalbis su Jolanta Donskiene apie knygą „Donskis yra Donskis“. Renginyje dalyvaus knygos bendraautoriai Linas Poška, Darius Edvardas Anužis ir Giedrius Savickas.
Filmas. Šiandien 19 val. Teatro aikštėje vyks kalėdinio filmo seansas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
