Gruodžio 4-oji Klaipėdoje

Vainikas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks kūrybinis vakaras, kurį ves žolynų mylėtoja, natūralių smilkalų kūrėja Monika Čiučelytė. Vakaro metu dalyviai turės galimybę nusipinti advento vainiką. Už priemones parama menininkei 10 eurų. Registracija: žinute, e. paštu [email protected] arba tel. (0 46) 366 542.
Popietė. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Miško padalinyje (Kretingos g. 61) vyks akordeonų muzikos popietė „Dar pabūkim...“.
Rašymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šįkart bus rašoma tema „Šlamštas“. Į šią studiją kviečiami ateiti visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją.
Pokalbis I. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) svečiuosis technologijų entuziastas, turinio kūrėjas, technologijų naujoves pristatantis tinklalaidėje „Du bitai“, Skaitmeninės etikos centro ekspertas bei muzikos grupės „Abudu“ narys Lukas Keraitis.
Pokalbis II. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) laukia įdomus pokalbis su Jolanta Donskiene apie knygą „Donskis yra Donskis“. Renginyje dalyvaus knygos bendraautoriai Linas Poška, Darius Edvardas Anužis ir Giedrius Savickas.
Skaitymai. Rytoj 10 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinio vaikų centre „Ruoniukas“ (Kalnupės g. 13) vyks susitikimas su bibliotekos viešųjų pirkimų specialistu Modestu Skersiu. Taip pat rytoj 10.30 val. Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks susitikimas su Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiaisiais specialistais Mindaugu Bartkumi ir Vaidotu Verteliu. Šie renginiai – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ tęsinys. Būtina registracija tel. +370 46 314 719.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
