Gruodžio 10-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Kaip ir kiekvieną mėnesio trečiadienį, šiandien, 15 val., I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks neformalus susitikimas su policijos pareigūnu, kurio metu galėsite pasikonsultuoti rūpimais klausimais.
Paskaita I. Šiandien 17.15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks motyvacinė paskaita tėvams „(Ne)kitokie vaikai. Lietuviškos ir islandiškos patirtys: nuo baimės iki drąsos“. Dalyvaus Islandijos universiteto profesorė dr. Inga Minelgaitė-Antanavičienė. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 445 226, el. paštu [email protected].
Paskaita II. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks kvėpavimo ir meditacijos vakaras „Valdyk savo kvėpavimą, valdyk savo emocijas“. Užsiėmimą ves lektorė Ieva Norkutė. Registruotis tel. +370 46 346 301.
Koncertas. Šiandien 17.45 val. Klaipėdos šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje vyks Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos mokinių koncertas, po to, 18 val., vyks šv. mišios, o po jų – koncerto tęsinys.
Atšauktas. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekoje turėjęs vykti susitikimas su žurnalistu, TV ir radijo laidų vedėju Henriku Vaitiekūnu, atšauktas.
Perklausa. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks praktinė perklausa III: „Garso sistemos ir kuo jos skiriasi?“.
Edukacija. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks edukacija „Šventiniai antspaudai – susikurk savo maišelį!“. Dalyvio mokestis už priemones – 1,70 Eur. Būtina registracija el. p. [email protected].
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
