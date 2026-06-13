Birželio 13-oji Klaipėdoje

Pristatymas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks Vidmanto Pečiulevičiaus knygos „Draugų šalis“ (ir jos ukrainietiškos versijos) pristatymas.
Teatras. Šiandien vyks LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro ir renginių režisūros III kurso studentų eskizų peržiūra. Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) 16 val. bus rodomas „Leonsas ir Lena“, 18.30 val. Klaipėdos dviračių treke (Kretingos g. 38) – „Atviroje jūroje“, o 20.30 val. „Herkaus Kanto“ kieme (Naujoji Uosto g. 3) – „Amfitrionas“.
Paskaita. Šiandien 15 val. Palangoje, J. Šliūpo muziejuje (Vytauto g. 23A), vyks paskaita „Archeologiniai tyrimai ir atradimai Vakarų Lietuvoje: bronzos amžiaus pilkapiai ir Mišeikių pilkapyno naujausių kasinėjimų rezultatai“.
Festivalis. Šiandien Palangoje antrą kartą šurmuliuos Palangos vėjo festivalis. Pirmą kartą Baltijos jūroje ties Jūros tiltu iškils vandenlenčių parkas, lankytojų lauks jėgos aitvarų šou, buriavimo pamokos vaikams, jachtų regata, ekstremalaus sporto, parašiutininkų pasirodymai. Nuo 20 val. netoli Palangos tilto griaudės „DJ Jovani Show“, koncertuos atlikėjai Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko, Marijanas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 2 mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Jų pavardės neskelbiamos. Sekmadienį Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls Janina Albertina Ruseckienė. Nuoširdžiai užjaučiame šios velionės artimuosius. Joniškės kapinėse bus laidojami trys mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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