Birželio 12-oji Klaipėdoje

Minėjimas. Šiandien Klaipėdoje vyks pirmieji Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai. Nuo 10 iki 16 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje (S. Nėries g. 4) kas valandą vyks ekskursijos. Birželio 14 d. jos bus nuo 11 iki 16 val., taip pat kas valandą.
Paskaita. Šiandien 16.30 val. Klaipėdos I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks paskaita-diskusija „Nuo gedulo iki vilties: okupacijos patirtys ir laisvės ilgesys“.
Susitikimas. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks susitikimas „Sveikos mitybos pažinimas vaikams“ su Visuomenės sveikatos biuro specialiste.
Dirbtuvės. Šiandien 12 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinės dirbtuvės „Žodžių amuletai“, kurių metu, naudodami epoksidinę dervą, dalyviai kurs unikalius amuletus, kuriuose atgims nurašytų knygų iškarpos, prasmingi žodžiai ir žurnalų iliustracijos.
Pristatymas. Rytoj 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks Vidmanto Pečiulevičiaus knygos „Draugų šalis“ (ir jos ukrainietiškos versijos) pristatymas. Knyga išleista lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Ukrainietiškas leidimas jau pristatytas Bučoje, o dabar abi knygos – tarsi dvynės – susitinka ir su Lietuvos skaitytojais. Renginyje taip pat dalyvaus knygą įgarsinęs žymus lietuvių aktorius Andrius Bialobžeskis.
Teatras. Rytoj vyks LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro ir renginių režisūros III kurso studentų eskizų peržiūra. Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) 16 val. bus rodomas „Leonsas ir Lena“, 18.30 val. Klaipėdos dviračių treke (Kretingos g. 38) – „Atviroje jūroje“, o 20.30 val. „Herkaus Kanto“ kieme (Naujoji Uosto g. 3) – „Amfitrionas“.
Paskaita. Rytoj 15 val. Palangoje, Jono Šliūpo muziejuje (Vytauto g. 23A), vyks paskaita „Archeologiniai tyrimai ir atradimai Vakarų Lietuvoje: bronzos amžiaus pilkapiai ir Mišeikių pilkapyno naujausių kasinėjimų rezultatai“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė mergaitė ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
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