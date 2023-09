Vilčinskai pripažinti kaltais dėl vaikų pagrobimo, skirta lygtinio arešto bausmė

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų baudžiamuoju įsakymu M. Vilčinskui skirta 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieniems metams, tuo metu taikant intensyvią priežiūrą. Teismo nurodytu adresu vyras privalės būti nuo 22 val. iki 6 val., tai bus kontroliuojama elektroninio stebėjimo priemonėmis.

Be to, jis įpareigotas per keturis mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, sudalyvauti elgesio pataisos programose.

M. Vilčinskas bus paleistas iš suėmimo, jam skirta švelnesnė kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, pranešė teismas.

Panaši bausmė skirta ir I. Vilčinskienei, tik jos arešto bausmė atidėta dešimčiai mėnesių.

UŽDARYTI >







































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00