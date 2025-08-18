Vienas kartas nemelavo: paaiškėjo daugiau šokiruojančios nelaimės Kauno autobusų stotyje aplinkybių

Kaip jau pranešta, tądien apie 11 val. keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1961 m., važiuodamas atbuline eiga, kliudė pėsčiąją, gimusią 1936 m.
Taigi, remiantis oficialiu policijos pranešimu apie šį eismo įvykį, nukentėjusioji prispausta minėtos transporto priemonės nebuvo.
Tai, kad jos kolegoms, atskubėjusiems į įvykio vietą, neteko traukti nukentėjusiosios iš po minėto mikroautobuso, teigė ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė. Nors Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad partrenka moteris yra prispausta. Tačiau tai galėjo tik pasirodyti iš toliau nelaimę stebėjusiam liudytojui arba apie tai pranešęs asmuo galėjo tai konstatuoti ištiktas šoko.
Pirmieji įvykio vietoje pasirodę greitosios medikai taip pat teigė radę nelaimėlę neprispaustą, tačiau sužalotomis kojomis. Atvykus policijai, ji jau buvo išvežta į gydymo įstaigą – ugniagesiams gelbėtojams padėjus užkelti nukentėjusiąją, kuri buvo sąmoninga, ant neštuvų ir nunešti iki greitosios pagalbos automobilio.
Anot Kauno teisėsaugininkų, susijusių su ikiteisminiu tyrimu, pradėtu dėl kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, nelaimės aplinkybės yra nufilmuotos. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, autobusų stoties vaizdo kamerų bei kitų autobusų, laukusio savo išvykimo laiko, vaizdo registratorių. Kai kurie iš pastarųjų įrašų yra publikuoti viešai. Tiesa, panašu, kad tik ta jų dalis, kuri nėra reikšminga pradėtam ikiteisminiam tyrimui.
Pirmadienio ryte portalo kauno.diena.lt kalbinta Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė patikslino, kad senolę sužalojo UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanijos – TOKS“, įsikūrusios Vilniuje maršrutinis mikroautobusas, 11 val. turėjęs išvykti mašrutu Kaunas-Vilnius. Jo vairuotojas, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – vilnietis, nukentėjusiosios nematė, nes ši, išėjusi iš Autobusų stoties pastato, panašu, kad savo namų link, nes portalo duomenimis, gyvena Ramybės parko prieigose, praėjusi pro šį mikroautobusą, prieš pat nelaimę netikėtai užėjo už jo galo. Kodėl, neaišku.
Anot Kauno autobusų stoties vadovės, nors taip neatsargiai elgiasi dauguma į jų pastate esančią „Rimi“ parduotuvę ir iš jos kelią trumpinančių aplinkinių gyventojų bei netoliese esančios Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivių, per tuos aštuonerius metus, kai renovuota Kauno autobusų stotis, tokios nelaimės nėra buvę. Kaip ir senojoje Kauno autobusų stotyje, kuriai pašnekovė vadovauja jau seniai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, senolei, iš kurios krepšio po nelaimės pabiro pirkiniai, Kauno klinikose konstatuoti daugybiniai sužalojimai. Turimi galvoje patirti lūžiai.
