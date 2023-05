A. Ulvidui skirtas dar vienas suėmimas: paskelbta jo paieška ir kitoje teisme įstrigusioje byloje

Kauno apylinkės teismo teisėja Vita Padriezaitė, kurios žinioje – lig šiol neatversta dar sausio pabaigoje šiam teismui perduota dar viena Algimanto Ulvido byla dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, šiandien taip pat skyrė jam suėmimą už akių, paskelbdama šio teisiamojo paiešką. Be to, už teismo posėdžių ignoravimą skandalingasis „skaistuolis“ nubaustas ir pinigine bauda, tiesa, perpus mažesne negu prašė prokuroras.

Kaip jau rašyta, sugriežtinti A. Ulvidui, sužlugdžiusiam jau du šios bylos posėdžius, kardomąją priemonę, jį suimant, bei skirti 1 tūkst. eurų baudą, jam neatvykus ir į gegužės 9-ąją suplanuotą teismo posėdį, paprašė kaltinimą šioje byloje palaikantis prokuroras.

Teisėjos V. Padriezaitės nutartyje tenkinti prokuroro prašymą dėl ankstesnių kardomųjų priemonių, skirtų šioje byloje A. Ulvidui – rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš gyvenamosios vietos bei įpareigojimo periodiškai registruotis policijoje, sugriežtinimo teigiama, kad kaltinamasis jas abi pažeidė, nenurodydamas naujos gyvenamosios vietos adreso, dėl ko negalimas jo atvesdinimas į teismo posėdį prievarta. O šių kardomųjų priemonių, kurios, aiškiai, per švelnios, taikymas ir sąlygojo situaciją, kad teismui faktinė A. Ulvido gyvenamoji vieta tapo nežinoma.

Šią nutartį A. Ulvidas su savo advokatu dar gali apskųsti. Jos dalį dėl 500 eurų baudos, kurią privalu sumokėti per du mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo, skyrimo – per septynias dienas. Kitą dalį – dėl suėmimo už akių ir paieškos paskelbimo – per 20 dienų.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Portalą kauno.diena.lt konsultavusių teisininkų teigimu, skirti A. Ulvidui suėmimą už akių ir šioje byloje, nors tokia nutartis prieš kelias savaites jau buvo priimta kitoje jo byloje dėl tokių pačių skandalingų šokių apsinuoginus, kurioje – 25 nukentėjusiosios, buvo būtina, nes, suradus A. Ulvidą, būtų sprendžiamas klausimas tik dėl jo išdavimo Lietuvai tik vienoje byloje.

Kaip jau rašyta, prisijungęs gegužės 3-iąją prie pastarosios bylos posėdžio nuotoliniu būdu, A. Ulvidas pareiškė, kad jis – Barselonoje. Vėliau tą patį patvirtino ir kai kurioms žiniasklaidos priemonėms, iliustruodamas tai vaizdais iš paplūdimio, ir teigdamas, kad po to ketina vykti į Skandinaviją.

Pasak Kauno policijos, kuriai pavesta vykdyti teismo nutartį skelbti A. Ulvido paiešką, atstovės, jis tebeieškomas.