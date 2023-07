A. Ulvidas tampa galvos skausmu ne tik Danijos, bet ir Lietuvos teismams?

Kauno apygardos teismas, šiandien turėjęs paskelbti savo sprendimą dėl apskųsto Kauno apylinkės teismo Lietuvos Respublikos vardu prieš kelis mėnesius – netrukus po Melagių dienos paskelbto išteisinamojo nuosprendžio Algimantui Ulvidui vienoje iš nesibaigiančių jo bylų dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, netikėtai šį paskelbimą atidėjo. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, dėl bylos sudėtingumo, pasinaudojant situacija, kad sprendimas tokiose bei didelės apimties bylose gali būti priimtas ir per 45 dienas.

Įžūlėjo akyse

Kaip jau rašyta, buvo įstrigusi ši A. Ulvido byla, kurią nagrinėjo teisėjas Raimundas Mikšta, pustrečių metų ir Kauno apylinkės teisme.

Jos ikiteisminio tyrimo duomenimis, skandalingasis „skaistuolis“ grįžo prie nusikalstamo savo įpročio šokti mažametėms ir šiek tiek vyresnėms mergaitėms, nuogai išsirengus, po to, kai 2019-ųjų kovą apskundė dienraščio „Kauno diena“ publikaciją, kuria bandyta perspėti naujų galimų jo aukų tėvus, kad jis paleidžiamas po devynių mėnesių suėmimo, kuris jam taikytas paaiškėjus, jog vėl ėmėsi to paties, vos perdavus teismui pirmąją jo bylą.

A. Ulvidą teko tada paleisti, nes perduoti teismui bylą, kurioje jis buvo suimtas, per tokį trumpą laiką buvo neįmanoma, – reikėjo apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją per šimtą galimų nukentėjusiųjų.

O, kai minėtas A. Ulvido skundas dėl esą jo teises pažeidžiančios žiniasklaidos buvo atmestas, konstatuojant, kad žurnalistai, informuodami apie jo pavojingumą, atstovauja visuomenės interesams, jis apsiskundė Aukščiausiajam Teismui. Šiam – dėl Kauno apygardos teismo sprendimo, peržiūrėjus Kauno apylinkės teismo nuosprendį jau minėtoje pirmojoje jo byloje. Nors Kauno apygardos teismas buvo sušvelninęs A. Ulvidui skirtą lygtinę laisvės atėmimo bausmę į laisvės apribojimą, jis reikalavo visiško išteisinimo.

Šokdino visus iš eilės

Kol Aukščiausiasis Teismas tada kūrė iš A. Ulvido, užvertusio visus skundais, istorijos teisinį precedentą, paskyręs minėtos jo užgaidos nagrinėjimui išplėstinę septynių teisėjų kolegiją, remiantis vienos kaunietės pareiškimu teisėsaugininkams, skandalingasis „skaistuolis“ ir toliau darė tą patį su jos nepilnamete dukra bei šios bendraamžėmis.

Minėtas pareiškimas, tapęs pagrindu naujai A. Ulvido bylai, kuri pateko pas jau minėtą teisėją R. Mikštą, buvo gautas 2020-ųjų vasarį. Tačiau šiame pareiškime nurodomi įvykiai, apie kuriuos jo autorė teigė sužinojusi iš dukters, buvo 2019-ųjų gruodį.

Tiriant šį pareiškimą, nustatyta, kad A. Ulvidas vėl vežėsi nepilnametes į nuošalesnes vietas aplink Kauną – Marvelę, Davalgonių mišką, vienos kavinės, esančios prie pagrindinio šalies greitkelio, prieigas. Ir ten vėl šokęs joms, demonstruodamas lytinius organus.

Tačiau ne visų tokių A. Ulvido šokių žiūrovių tėvai norėjo, kad jų dukros būtų pripažintos nukentėjusiomis. Galiausiai jų šioje byloje liko tik trys.

O viena iš priežasčių, kodėl ši byla buvo įstrigusi Kauno apylinkės teisme pustrečių metų, – prasidėjusi pandemija, kuria pasinaudojo ir teisiamasis, pamelavęs, kad ir jam diagnozuotas COVID-19. Tačiau paskelbus dėl to šiame teismo procese pertrauką, paaiškėjo, kad telefonu teismą apie jam diagnozuotą koronaviruso infekciją informavęs A. Ulvidas net neatliko jokio testo.

Šokdino jis šioje byloje teisėsaugą ir ikiteisminio tyrimo metu, kai jam jau tada buvo skirta intensyvi priežiūra apykojės pagalba. Per tą pusmetį, kol ši kardomoji priemonė galiojo, uždėti A. Ulvidui apykojės taip ir nepavyko, nes šis pareiškė, kad tikrai ją sulaužys. O padaryti tai prievarta – asmeniui nesutinkant, draudžia įstatymai. Todėl galiausiai A. Ulvidui buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, tačiau jis tada nepasirašė ir šio teisėsaugininkų sprendimo.

Bylos stringa

Galų gale šiemet vasario 20-ąją pasakius šioje pustrečių metų Kauno apylinkės teisme įstrigusioje A. Ulvido byloje baigiamąsias kalbas, per kurias prokuroras pasiūlė skirti šiam nenuilstančiam šokėjui apsinuoginus dvejų metų ir dešimties mėnesių įkalinimą, suimant jį teismo salėje, tą pačią pavakarę įvyko ir garsiai nuskambėjęs incidentas Pramonės prospekto degalinėje. Per jį A. Ulvidas buvo sumuštas vienos iš nukentėjusiųjų jau kitoje jo byloje, perduotoje Kauno apylinkės teismui šių metų pradžioje, tėvo.

Šiuo metu Kauno apylinkės teisme yra įstrigusios dvi, kaip paaiškėjo gegužės pradžioje, į užsienį pabėgusio A. Ulvido bylos dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo.

Viena iš jų – jau minėta byla, kurioje jis buvo suimtas devynis mėnesius, kurioje iš galimų per šimto nukentėjusiųjų teliko 25. Ir viena iš to priežasčių – jau minėta kai kurių tėvų pozicija nesiekti, kad A. Ulvido elgesys su jų dukromis turėtų teisines pasekmes. Nors Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tokie A. Ulvido, prie kurio prilipo Skaistuolio pravardė viename iš televizijos projektų viešai giriantis savo nekaltumu, šokiai galėjo sukelti jaunesnėms negu šešiolikos metų jų žiūrovėms lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis bei nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

Tačiau, nepaisant to, kad nukentėjusiomis šioje byloje pripažintos tik 25 mergaitės, perduodant ją teismui, bylą sudarė 22 tomai, o jos kaltinamasis aktas apėmė 661 lapą.

Antrojoje šiuo metu Kauno apylinkės teisme įstrigusioje A. Ulvido byloje, kurioje jis vėl kaltinamas tuo pačiu, kuri, kaip jau užsiminta, susijusi su incidentu degalinėje, – vienuolika nukentėjusiųjų.

Teisinės subtilybės

Nepaisant šio iškalbingo konteksto teisėjas R. Mikšta savo nagrinėtoje skandalingojo „skaistuolio“ byloje jį išteisino. Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad A. Ulvidas nežino tikrojo mergaičių, kurioms šoko nuogas, amžiaus. Jos teisme sakė, kad melavusios, jog yra vyresnės. Nors iš tikrųjų bylon sugulusių įvykių metu buvo keturiolikos-penkiolikos metų.

Šoku savo šokį jau 30 metų.

Apskųsdamas Kauno apygardos teismui minėtą A. Ulvidą išteisinusį nuosprendį, prokuroras teigė, kad toks teismo vertinimas yra per siauras. Turėjo būti įvertinta ir daugiau bylos aplinkybių. Todėl prašyta pripažinti A. Ulvidą tvirkinus ir minėtas tris jo šokių, demonstruojant lytinius organus, žiūroves bei skirti jam dvejų metų ir dešimties mėnesių įkalinimą, tenkinant ir nukentėjusiųjų atstovų ieškinius.

Šį skundą Kauno apygardos teismas išnagrinėjo be A. Ulvido, nes nuspręsta neatnaujinti įrodymų tyrimo. Nors iš pradžių ir rengtasi galimam jo prisijungimui iš užsienio nuotoliniu būdu. Tačiau, anot A. Ulvido advokato, paskutiniu momentu jo ginamasis persigalvojo.

Kaip jau rašyta, 48-erių A. Ulvidas, anot jo advokato, šiuo metu yra suimtas Danijoje. Po to, kai ankstų birželio 26-osios rytą pats atėjo į didžiausios Danijos salos Baltijos jūroje policijos poskyrį ir pareiškė, kad yra ieškomas Lietuvos teisėsaugos.

A. Ulvido advokato teigimu, jis yra suimtas iki liepos 25-osios, po kurios ir bus sprendžiamas klausimas dėl jo išdavimo Lietuvai. Tačiau šį Kopenhagos teismo sprendimą dar bus galima apskųsti. O, jeigu skundas būtų atmestas, pasiprašyti Danijoje ir politinio prieglobsčio.

Kaip jau rašyta, dar du ikiteisminiai tyrimai dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, A. Ulvidui šokant prieš jas išsirengus nuogai, buvo pradėti ne per seniausiai – prieš pat jo pabėgimą į užsienį. „Šoku savo šokį jau 30 metų“, – yra viešai prisipažinęs skandalingasis „skaistuolis“.