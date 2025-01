Tragiška metų įžanga Kaune: naujas ugnies grobis – nevaikštanti ir neprigirdinti 103 metų senolė

Apie šią tragediją praneša ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, ir Policijos departamento suvestinės. Tiesa, skirtingai.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje teigiama, kad apie gaisrą pranešta 2.03 val., kai jau namas degė atvira liepsna. Pirminiais duomenimis, skambino kažkas iš kaimynų, teigęs, kad viduje gali būti moteris.

Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai gelbėtojai ne iš karto galėjo patekti į liepsnų apimtą namą. Teigiama, kad jis – mūrinis ir dviejų aukštų. O, kai pagaliau pateko, 2.33 val. viename iš pirmame jo aukšte buvusių trijų kambarių rado stipriai apdegusios 1921 m. gimusios senolės kūną. Ji ėjo jau 104-uosius metus.

Konstatuojant šią tragediją Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje pranešama ir, kad gaisro metu išdegė 55 kvadratiniai metrai namo pirmojo aukšto – trys kambariai ir virtuvė. Be to, akcentuojama, kad dūmų detektoriaus šiame name nebuvo. O tai ir yra atsakymas, kodėl gaisras pastebėtas per vėlai.

Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčio gaisrų tyrėjo, tragiškai pasibaigusį gaisrą sukėlė elektros įrenginių, prietaisų ar elektros instaliacijos gedimas. Išsiaiškinta, kad prie nevaikštančios senolės lovos buvo dvi stalinės lempos. Viena iš jų buvo pritvirtinta prie sienos ir galėjo nukristi ant patalynės.

Žuvusioji buvo namo savininkų teta. Kur tuo metu buvo savininkai, – neaišku.

Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl senolės mirties priežasties. Tačiau teigia, kad gaisras, per kurį ji žuvo, kilo ūkiniame pastate ir nuo paliktos degančios stalinės lempos.

Belieka priminti, kad pirmasis žmogus Kaune kilusiuose gaisruose šiemet žuvo jau pirmąją metų dieną. Kaip jau rašyta, sausio 1-ąją – apie 15 val. užgesinus gaisrą Romainiuose esančios Ugnės gatvės kotedže, buvo rastas ten gyvenusio vyro, kuris šiemet būtų šventęs 70-metį, kūnas. Tada apsistota ties versija, kad tragediją lėmė neatsargus jo elgesys, supylus iš židinio pelenus į plastikinį, o ne geležinį indą, ir neišnešus šio laukan.

2024-aisiais per gaisrus, kilusius Kaune, žuvo vienas žmogus. Ir ši tragedija įvyko vasario 11-ąją Žemuosiuose Šančiuose – Ringuvos gatvėje.