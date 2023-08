Tragediją prišaukė vienintelis Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar jos kaltininką nubaudė Dievas?

Baigtos tirti dar vienos tragedijos, šiemet įvykusios Kauno prieigose – beje, šeštadienio pavakarę ir tą gegužės savaitgalį, kai per keturias jo valandas Kauno apskrityje žuvo net keturi eismo dalyviai, aplinkybės.

Nėra kam pareikšti kaltinimo

Nepaisant to, kad per šią šiurpią kaktomušą kelyje Vilijampolė-Žeimiai-Šėta, dar vadinamame Lapių keliu, žuvo net trys žmonės, ne per seniausiai šis ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes nėra kam pareikšti kaltinimo dėl dviejų Kauno senjorų, kuriuos tada likimas suvedė šio kelio posūkyje su automobilį „Audi A4“ vairavusiu kelių ereliu, žūties.

Minėti 69-erių bei 67-erių senjorai grįžo tą balandžio 15-osios pavakarę šiuo jiems įprastu keliu automobiliu „Citroen C3“ iš sodo į savo namus Kaune. Ir minėtame posūkyje, esančiame Kauno rajono Ginėnų kaime, prieš juos netikėtai išniro šios kaktomušos 42-ejų metų kaltininko „Audi“. Yra pagrindo įtarti, kad prie „Citroen“ vairo sėdėjęs jo septintą dešimtį bebaigiantis vairuotojas išvydo dideliu greičiu atlekiantį „Audi“ paskutinę akimirką, kaip ir pats šios tragiškos kaktomušos kaltininkas. Šio stabdymo kelias tesiekė apie 15 metrų.

Nors šioje vietoje leistinas 90 km/val. greitis, kaip tada teigė šio šiurpaus susidūrimo liudytojai, „Audi“ vairuotojas, kirtęs ties posūkiu ištisinę liniją, lenkė jame automobilių koloną mažiausiai 120 km/val. greičiu.

Po kaktomušos su „Audi“ senjorų „Citroen“ nulėkė nuo kelio ir apvirto. Iš jų automobilio po sutuoktinių žūties iškrito dvi vaikiškos kėdutės, kuriose šie kauniečiai greičiausiai vežiojo anūkus.

Iškalbinga dosje

Jau iš karto po šio šiurpaus eismo įvykio – Kauno teisėsaugininkams teigiant, kad jie nepamena, kada paskutinį kartą Kaune ar Kauno apskrityje buvo žuvę iš karto trys žmonės, šalies policijos vadovas Renatas Požėla, komentuodamas šią tragediją, buvo linkęs akcentuoti daugybę įtariamo jos kaltininko teistumų ir tai, kad jis paskutiniais savo gyvenimo metais buvo baustas administracine tvarka beveik 30 kartų. Dažniausiai – už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Kauno apskrities teisėsaugininkai tada buvo linkę patikslinti, kad vien pernai šis jiems gerai žinomas kelių erelis iš Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos buvo baustas už greičio viršijimą bei neapdraustą transporto priemonę dvylika kartų.

Tačiau ekspertai, tyrę šios tragiškos kaktomušos aplinkybes, konstatavo, kad tąkart jis lenkė leistinu greičiu važiavusią automobilių koloną taip pat smarkiai neviršydamas šioje vietoje leistino 90 km/ val. greičio. Konstatuota, kad į žūtį skubėta apie 100 km/val. greičiu. Ir susidūrimo kaltininkas, kaip ir senjoras, kurį su sutuoktine jis pražudė, buvo blaivus.

Tačiau viską lėmė tai, kad lenkimas vyko, kirtus ištisinę liniją. Ir tai darant neleistinoje vietoje, neįsitikinta ar bus galimybė grįžti į savo eismo juostą, tuo sudarant neišvengiamą kliūtį nieko dėtų senjorų automobiliui.

Išsiaiškinta, kad susidūrimo kaltininkas turėjo ir kitų sunkių kriminalinių nuodėmių. Paskutinis jo teistumas iš turėtų vienuolikos buvo 2017-ųjų birželį skirta bausmė už smurtą prieš mažametį. Kiti šio asmens teistumai taip pat buvo daugiausiai susiję su smurtu. Tačiau 2020-ųjų pradžioje jis jau buvo išrašytas iš probuojamų asmenų registro kaip atlikęs visas jam teismo skirtas bausmes.

Šiurpinantys rekordai

Jau po šios tragedijos buvo susiimta už galvų, kad iki šiųmečio balandžio vidurio Kauno apskrityje eismo įvykiuose žuvo dvigubai daugiau žmonių – 10, negu pernai per tą patį laikotarpį. O pernai per visus metus žuvusiųjų buvo tik septyniais daugiau – septyniolika.

Šiame šiurpinančiame kontekste dar bandyta teisintis, kad pernai žuvusiųjų Kauno apskrityje skaičius buvo mažiausias per pastaruosius 30 metų. Dar prieš šešerius metus jų būdavo apie 50 per metus. Ir pastaruoju metu šie tragiški skaičiai buvo linkę mažėti.

Šiemet į viršų šovusi šios tragiškos statistikos kreivė sieta ir su tuo, kad pastaruoju metu fiksuojami ją lėmę eismo įvykiai, per kuriuos – ne po vieną žuvusįjį.

Pasibaigus šiųmetei liepai, Kauno apskrities policija vėl konstatavo tą patį – šiemet apskrities eismo įvykiuose jau žuvo 18 žmonių, kai pernai per tą patį laikotarpį – devyni. Padaugėjo šiemet ir sužeistųjų. Vietoje 362 pernai – 382 šiemet.