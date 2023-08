Tragedija „Pas Lado“: šiurpią nelegaliai Lietuvoje dirbusio ruso žūtį lėmė grubūs pažeidimai

Baigtos tirti tragedijos užeigoje „Pas Lado“, įsikūrusioje magistralinio kelio Vilnius-Kaunas 93-iajame kilometre, nutikusios gegužę, aplinkybės. Per tą laiką Lietuvoje mūsų valstybės lėšomis palaidotas ir šio gaisro metu, patikslintais duomenimis, 94 proc. kūno apdegęs Rusijos pilietis, turėjęs laikinąjį leidimą gyventi mūsų šalyje, nes rasti jo artimųjų nepavyko.

Ugnis malšinta puspenktos valandos

Kaip jau rašyta, šiuo gegužės 16-osios popietės gaisru pakaunėje – Biruliškėse įsikūrusioje populiarioje pakelės užeigoje „Pas Lado“, kurią daugelis buvo pamėgę dėl kaukazietiškos virtuvės patiekalų, buvo pradėtos tos paros Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinės.

Apie šį gaisrą, kuris gesintas apie puspenktos valandos, buvo pranešta 13.21 val.

Pirmajam ugniagesių gelbėtojų ekipažui pasiekus įvykio vietą per 13 minučių, užeigos „Pas Lado“ stogas jau degė atvira liepsna.

Gaisras, kurį gesinant dalyvavo penkios autocisternos bei autokopėčios, lokalizuotas tik beveik po valandos. O likviduotas tik apie 18 val. Per tą laiką nudegė užeigos stogas, nuardytos jo medinės konstrukcijos bei skardinė danga, vandeniu sulietos patalpos. Sudegė ir stoginė, kurioje laikytos malkos. Šias, kaip tada teigta Kauno ugniagesių gelbėtojų suvestinėse, jiems teko iškrauti ir perlieti vandeniu.

Šiose suvestinėse pranešta ir apie tai, kad per gaisrą nukentėjo 1976 m. gimęs vyras, kuris iš degančio pastato išėjo pats iki ugniagesių atvykimo.

Iškalbingas pokalbis

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, greitosios medikų ekipažas, vežęs nukentėjusįjį į Kauno klinikas, susišnekėti su juo rusiškai nesugebėjo, o nelaimėlis angliškai nekalbėjo. Tačiau Klinikų personalas išsiaiškino, kad jo vardas – Vladimiras ir, kokiais metais jis gimęs.

Vėliau policija nustatė ir nukentėjusiojo pavardę bei tai, kad jis – Rusijos pilietis, turintis laikinąjį leidimą gyventi Lietuvoje.

Tačiau dėl sveikatos būklės pareigūnams apklausti nukentėjusiojo taip ir nepavyko. Dar 47-erių neturėjęs Vladimiras M. išgyveno vos daugiau kaip parą. Klinikos apie jo mirtį policijai pranešė kitos dienos vakare.

Tą popietę, kai kilo šis gaisras, portalui kauno.diena.lt susisiekti telefonu su užeigos savininku – Lietuvos pilietybe turinčiu osetinu nepavyko. Jis atsiliepė telefonu tik kitos dienos ryte ir teigė, kad nei jis, nei jo darbuotojai nukentėjusiojo nepažįsta ir nežino nei jo vardo, nei pavardės. Be to, pašnekovas buvo linkęs akcentuoti, kad gaisro metu net nebuvęs Biruliškėse. Tačiau patvirtino pirminę ugniagesių gelbėtojų informaciją, kad gaisras kilo šalia užeigos esančioje malkinėje, o po to persimetė ir ant pagrindinio pastato stogo.

Pasiteiravus tada pašnekovo, kas galėjo sukelti gaisrą, buvo atsakyta, kad gal vėjas kažką atnešė. O po tokio atsakymo pasiteiravus, ar jie šašlykus kepa lauke, jau neatsakyta nieko.

Problemų krūva – ir sutuoktinei

Po šios nelaimės policija surinko medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį nelaimingą atsitikimą ar kitus sunkius padarinius. Už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Tačiau tikslinant įvykio aplinkybes bei sprendžiant, ar pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą, gautas pranešimas iš Klinikų apie nukentėjusiojo mirtį, po kurio ikiteisminis tyrimas jau pradėtas, tačiau – dėl mirties priežasties nustatymo.