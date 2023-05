Tragiška gaisro „Pas Lado“ atomazga atskleidė melą apie 80 proc. kūno apdegusį rusą

Kauno policijai pranešta, kad per antradienio gaisrą užeigoje „Pas Lado“, esančioje magistralinio kelio Vilnius-Kaunas 93-iajame, 80 proc. kūno apdegęs Rusijos pilietis teišgyveno vos daugiau kaip parą.

Tiesa, trečiadienio ryte, kai portalo kauno.diena.lt žurnalistė kalbėjo telefonu su šios užeigos savininku, tikinusiu, kad nelaimėlio nepažįsta, šis dar buvo gyvas. Tačiau po jo mirties, apie kurią Kauno klinikos pranešė trečiadienio vakare, paaiškėjo, kad užeigos savininkas buvo leidęs šiam asmeniui gyventi palėpėje virš kavinės.

Ugnis malšinta puspenktos valandos

Kaip jau rašyta, šiuo antradienio popietės gaisru pakaunėje – Biruliškėse įsikūrusioje populiarioje pakelės užeigoje „Pas Lado“, kurią daugelis buvo pamėgę dėl kaukazietiškos virtuvės patiekalų, pradėtos tos paros Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinės.

Apie šį gaisrą, kuris gesintas apie puspenktos valandos, buvo pranešta 13.21 val. Po 13 minučių atvykus pirmajam ugniagesių gelbėtojų ekipažui, užeigos „Pas Lado“ stogas degė atvira liepsna.

Gaisras, kurį gesinant dalyvavo penkios autocisternos bei autokopėčios, lokalizuotas tik beveik po valandos. O likviduotas tik apie 18 val. Per tą laiką nudegė užeigos stogas, nuardytos jo medinės konstrukcijos bei skardinė danga, vandeniu sulietos patalpos. Sudegė ir stoginė, kurioje laikytos malkos. Šias ugniagesiams gelbėtojams teko iškrauti ir perlieti vandeniu.

Kauno ugniagesių gelbėtojų suvestinėse teigta ir, kad per gaisrą nukentėjo 1976 m. gimęs vyras, kuris iš degančio pastato išėjo pats iki jų atvykimo. Nepaisant to, kad Kauno klinikose, į kurias jį pristatė greitosios pagalbos medikai, konstatuota, kad jis apdegė 80 procentų kūno.

E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Iškalbingas pokalbis

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, greitosios medikai susišnekėti rusiškai su nelaimėliu nesugebėjo. Tačiau Klinikose šis rusakalbis pasisakė esantis Vladimir ir nurodė minėtus savo gimimo metus. Vėliau policija nustatė ir nukentėjusiojo pavardę bei tai, kad jis – Rusijos pilietis, turėjęs laikinąjį leidimą gyventi Lietuvoje.

Tačiau dėl sveikatos būklės jo apklausti taip ir nepavyko.

Antradienio popietę, kai kilo šis gaisras, susisiekti telefonu su užeigos savininku nepavyko. Jis atsiliepė telefonu tik trečiadienio ryte ir portalui kauno.diena.lt teigė, kad nei jis, nei jo darbuotojai nukentėjusiojo nepažįsta ir nežino nei jo vardo, nei pavardės. Be to, pašnekovas buvo linkęs akcentuoti, kad gaisro metu net nebuvęs Biruliškėse. Tačiau patvirtino pirminę ugniagesių gelbėtojų informaciją, kad gaisras kilo šalia užeigos pastato esančioje malkinėje, o po to persimetė ir ant užeigos stogo.

Pasiteiravus jo tada, kas galėjo sukelti gaisrą, buvo atsakyta, kad gal vėjas kažką atnešė. O po tokio atsakymo pasiteiravus, ar jie šašlykus kepa lauke, jau nebeatsakyta nieko.

Bando išlįsti per adatos skylutę?

Pirminiais teisėsaugininkų, tiriančių šį įvykį, duomenimis, šašlykų kepimo įrenginys buvo minėtoje stoginėje arba malkinėje. Be to, po užeigos darbuotojų, sukrėstų šios nelaimės, parodymų ir jos savininkas teisėsaugininkams prisipažino, kad buvo leidęs nukentėjusiajam gyventi virš savo kavinės.

Kaip jau rašyta, po šios nelaimės buvo surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį nelaimingą atsitikimą ar kitus sunkius padarinius. Už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Tačiau tikslinant įvykio aplinkybes bei sprendžiant, ar pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą, gautas pranešimas iš Klinikų, kad nukentėjusysis neišgyveno. Po šio pranešimo ikiteisminis tyrimas jau pradėtas, tačiau – dėl mirties priežasties nustatymo.

E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kol kas panašu, kad gaisrą iš tikrųjų sukėlė darbų saugos reikalavimų nesilaikymas. Tačiau, jeigu nukentėjusysis nebuvo nelegalus šios užeigos darbuotojas, o tik laikinas priglaustas jos palėpėje, ar užeigos savininkas turi atsakyti už įvykusią tragediją? Panašu, kad ties šia trapia riba, primenančia gudrią gynybinę versiją, ir bus bandoma laviruoti, siekiant išvengti atsakomybės.