Tragedija Kauno autobusų stotyje: pervažiuota senolė iš karto po įvykio pati pranešė apie tai anūkei

Kilo sąmyšis
Kaip jau rašyta, ši tragedija, kokios Kauno autobusų stotyje dar nėra buvę, įvyko pernykštės rugpjūčio 17-osios vidurdienį – apie 11 val. Remiantis tos paros policijos suvestinėmis, keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1961 m., važiuodamas atbuline eiga, kliudė pėsčiąją, gimusią 1936 m.
Nors Bendrajam pagalbos centrui tada pranešta, kad partrenkta moteris yra prispausta, į įvykio vietą atskubėję specialiųjų tarnybų atstovai buvo linkę patikslinti, kad nelaimėlės jiems traukti iš po mikroautobuso nereikėjo. Ši rasta gulinti prie galinio jo rato – nors ir sužalotomis kojomis, tačiau sąmoninga.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė tada pranešė, kad ugniagesiai gelbėtojai tik padėjo pirmiems į įvykio vietą suskubusiems greitosios medikams užkelti nukentėjusiąją ant neštuvų ir nunešti iki greitosios pagalbos automobilio. Atvykus policijos pareigūnams, senolė jau buvo išvežta į Kauno klinikas, kur jai buvo konstatuoti daugybiniai sužalojimai. Turėti galvoje patirti lūžiai.
Vienas kartas nemelavo
Kitą dieną po įvykio portalo kauno.diena.lt kalbinta Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė patikslino, kad senolę sužalojusio mikroautobuso vairuotojas turėjo išvykti savo maršrutu „Kaunas-Vilnius“ 11 val. Ir, remiantis vaizdo kamerų įrašais, jis nukentėjusiosios nematė, nes ši, išėjusi iš Autobusų stoties pastato, panašu, kad savo namų link, nes gyveno Ramybės parko prieigose, praėjusi pro mikroautobusą, prieš pat nelaimę netikėtai užėjo už jo galo. Kodėl, neaišku.
Apie tai, kas netrukus įvyko, Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 11.02 val.
Anot Kauno autobusų stoties vadovės, nors taip neatsargiai elgiasi dauguma į jų pastate esančią „Rimi“ parduotuvę ir iš jos kelią trumpinančių aplinkinių gyventojų bei netoliese esančios Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivių, per tuos aštuonerius metus, kai renovuota Kauno autobusų stotis, tokios nelaimės dar nebuvo. Kaip ir senojoje Kauno autobusų stotyje, kuriai pašnekovė vadovauja jau seniai.
Tragiška atomazga
Iš sunkiai sužalotos senolės krepšio tada taip pat pabiro pirkiniai.
Įvykusią tragediją įamžino ne tik Autobusų stoties vaizdo kameros, bet ir autobusų, laukusių savo išvykimo laiko, vaizdo registratoriai. Kai kurie iš pastarųjų įrašų buvo publikuoti viešai. Tiesa, panašu, kad tik ta jų dalis, kuri nebuvo reikšminga pradėtam ikiteisminiam tyrimui.
O šis, portalo kauno.diena.lt žiniomis, jau už kelių dienų dėl nukentėjusiosios sveikatos būklės buvo perduotas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybai. Galiausiai sulaukta pranešimo, kad rugsėjo 12-ąją, t.y. praėjus beveik mėnesiui po įvykio, 89-erių metų senolė mirė.
Po tokios įvykių sekos ją sužalojusiam UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanijos – TOKS“, įsikūrusios Vilniuje, mikroautobuso vairuotojui Tadeušui Baidanui, kuris – taip pat vilnietis, pareikštas įtarimas, vėliau virtęs ir kaltinimu, dėl Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus, už ką gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Kaltinime cituojamos KET
Minėtas T. Baidanui pareikštas kaltinimas grindžiamas KET 27-uoju punktu, kuris teigia, kad, važiuodamas atbulas, vairuotojas visais atvejais turi praleisti pėsčiąjį. Ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro įsitikinimu, butent šis T. Baidano padarytas KET pažeidimas lėmė senolės žūtį.
Teismo medicinos ekspertai, nustatę, kad jai buvo pervažiuotos kojos, konstatavo ir tiesioginį priežastinį traumų, patirtų eismo įvykio metu, ryšį su senolės mirtimi.
Nustatyta, kad tai įvyko, jai grįžtant apsipirkus Autobusų stoties pastate esančioje parduotuvėje „Rimi“.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti trys asmenys – žuvusiosios anūkė su proanūkiais, vienas kurių – nepilnametis, kitas – mažametis. Tačiau perduodant bylą teismui, joje buvo pareikštas tik 17 139 eurų Valstybinės ligonių kasos ieškinys už senolės gydymą.
Prieš atverčiant teisme bylą ieškinius pateikė ir nukentėjusieji. Bendra jų ieškinių dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu, suma siekia 63 tūkst. eurų, kuriuos prašoma priteisti iš T. Baidano bei draudikų, kurie buvo apdraudę jo vairuotą maršrutinį mikroautobusą.
Advokatė prašo skirti eksperimentą
Prieš atverčiant šiandien teisme šią bylą, prašymą pateikė ir T. Baidano advokatė. Ji teigė, kad po susipažinimo su įvykio vaizdo įrašu prašo teismo skirti eksperimentą, ar jos ginamasis, važiuodamas atbulomis, turėjo techninę galimybę pamatyti į akląją zoną patekusią pėsčiąją, nes jam pradėjus važiuoti, ši jau ten buvo, ir išvengti susidūrimo su ja? Pateikdama šį prašymą, advokatė akcentavo, kad galinė T. Baidano vairuoto mikroautobuso dalis yra uždara. Ten – metalinės nepermatomos durys.
O atlikus šį eksperimentą, advokatė prašė skirti dėl šio įvykio ir ekspertizę.
Prokuroras atsikirto, kad prašymas dėl eksperimento – atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi T. Baidanui pareikštas kaltinimas susijęs su KET, teigiančiomis, kad, važiuodamas atbulas, vairuotojas visais atvejais privalo praleisti pėsčiąjį. O dėl prašomos ekspertizės jis siūlė teismui spręsti po įrodymų tyrimo.
Prokurorui pritarė ir nukentėjusiųjų, ir draudikų atstovė.
Bylą nagrinėjantis teisėjas Raimundas Mikšta nusprendė atidėti sprendimą dėl T. Baidano advokatės prašymų, kol bus baigtas įrodymų tyrimas.
Iškalbingos teisinės subtilybės
Šiandien pagarsinus bylos kaltinamąjį aktą ir pasiteiravus T. Baidano, ar jis pripažįsta savo kaltę, šis atsakė teigiamai. Tiesa, netrukus pasitaisė, kad prisipažįsta padaręs šį eismo įvykį.
O teisėjui papildomai pasiteiravus, ar T. Baidanas prisipažįsta padaręs nusikaltimą nurodytomis aplinkybėmis, šis vėl atsakė teigiamai ir sutiko duoti teismui parodymus.
Tačiau tada jau teisiamąjį pertraukė jo advokatė, teigdama, kad jis nėra teisininkas ir norėjo pasakyti, kad neneigia faktinių bylos aplinkybių, bet sutinka duoti parodymus vėliau.
Teisėjui konstatavus, kad vienintelė šios bylos liudytoja – jau minėta portalo kauno.diena.lt kalbinta Kauno autobusų stoties vadovė, nuspręsta ją kviesti į kitą šios bylos posėdį, o šiandien apklausti tik nuketėjusiąja pripažintą žuvusiosios anūkę. Pastaroji, prieš duodama parodymus, turėjo prisiekti teismui, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės. Šios priesaikos nereikalaujama tik iš teisiamųjų.
Kiek kainuoja išgyvenimai?
Velionės anūkė teigė, kad mačiusi tik į internetą įkeltus tragedijos vaizdo įrašus, kurie sukėlė jai daug emocijų.
Tačiau ji atskleidė, kad apie nelaimę sužinojusi iš pačios močiutės – netrukus po šio įvykio. Tą sekmadienio rytą ji atsiliepė skambinat nepažįstamam telefono numeriui ir išgirdo drebantį močiutės balsą, iš kurio suprato, kad atsitiko kažkas baisaus. „Mane ką tik pervažiavo. Turbūt dabar jau mirsiu“, – sakė močiutė. Ir netrukus iš jos telefoną perėmė kažkokia moteris. Kaip paaiškėjo vėliau, – greitosios pagalbos gydytoja.
Teisėjui pasiteiravus, kodėl nukentėjusioji prašė priteisti jai 45 tūkst. eurų neturtinę žalą, o abiem vaikams – po 9 tūkst., velionės anūkė buvo linkusi prisiminti tą baisų mėnesį po šios nelaimės, kai sužinojo, kad po ilgai trukusios operacijos iš pradžių buvo amputuota viena močiutės koja, po dviejų savaičių – kita ir galiausiai ji nepabudo iš komos.
„Patirti išgyvenimai man vos nekainavo darbo – gerai, kad iš jo neatleido, nes dirbti nebegalėjau. Sūnus, kuris ir taip labai jautrus, apie porą mėnesių bijojo autobusų ir grįžti iš mokyklos. Paauglė dukra po šios tragedijos užsisklendė savyje. Mes su močiute buvome vienintelės artimosios, nes ir mano mama, mirusi prieš aštuonerius metus, ir aš – vienturtės“, – vos tramdydama ašaras pasakojo nukentėjusioji, kurios prašymu nuspręsta jos vaikų į teismo posėdį nekviesti ir papildomai netraumuoti.
Tačiau teisėjas priminė nukentėjusiajai, kad ši visgi yra gavusi išmoką iš draudimo. Ji patvirtino, kad draudikai sumokėjo jai 5 tūkst. eurų, o vaikams – po vieną tūkstantį.
Susipynusi grandinė
Po to, prokuroro ir teisiamojo advokatės iniciatyva, pereita prie velionės sveikatos iki nelaimės bei lemtingos aplinkybės, kad ji žuvo, grįždama iš parduotuvės su pirkiniais.
Velionės anūkė atsakė, kad 2025-ųjų pavasarį močiutę tyrę medikai konstatavo, kad ji, pagal savo amžių, – labai sveika. Tiesa, prasčiau matė, dėl ko nešiojo akinius, bei vaikščiojo pasiramsčiuodama lazda. O maisto produktus, anūkės patikinimu, ji močiutei dažniausiai atveždavo. Močiutė eidavo į parduotuvę tik smulkių pirkinių. Po nelaimės grąžintame jos sutraiškytame krepšyje taip pat buvo sūreliai, kuriuos močiutė pirkdavo anūkams lauktuvėms. Beje, šiame krepšyje anūkė teigė radusi ir močiutės akinius.
Velionės anūkė pasakojo ir apie tai, kad, uždarius remontui „Akropolyje“ esančią „Maximą“, „Rimi“, įrengta Autobusų stotyje, buvo artimiausia parduotuvė Trakų gatvėje gyvenusiai jos močiutei. O vietiniai gyventojai, kaip ir moksleiviai, eina į šią parduotuvę per Autobusų stoties teritoriją.
„Niekas čia nepasikeitė ir po mano močiutės žūties. Buvome neseniai ten su vyru nuvažiavę. Beje, po to, kas atsitiko močiutei, buvo ten kliudyta ir mergaitė“, – teigė teismui žuvusiosios anūkė.
Žuvusioji vairuotojo nekaltino?
Kaip jau rašyta, portalas kauno.diena.lt pakalbino po vieno iš anksčiau neįvykusių šios bylos posėdžių ir teisiamąjį.
T. Baidanas tada teigė, kad nelaimė įvyko, nes jis, išvažiuodamas iš sustojimo vietos atbulas, žuvusiosios nematė. Jam į pagalbą tada taip pat atėjo advokatė, akcentuodama, kad kaltinamajame akte nurodytas KET punktas, kurį esą pažeidė jos ginamasis, teigia, jog vairuotojas, prieš važiuodamas atbulas, turi įsitikinti, ar tai saugu. O šiuo atveju jis nesitikėjo, kad važiuojamoje Autobusų stoties dalyje, kuria draudžiama vaikščioti pėstiesiems, gali būti žmogus.
Pats teisiamasis portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad įvykus nelaimei, jis taip pat dar bendravo su sąmonės nepraradusia sužalotąja. Ir ši, esą girdint keliolikai į įvykio vietą subėgusių žmonių, sakė, kad vairuotojas – nekaltas. Anot T. Baidano, tada jo keleiviais buvo septyni užsieniečiai – baltarusiai bei ukrainiečiai, skubėję į Vilnių, kur turėjo persėsti į kitą autobusą.
Smūgis į nugarą
Be to, T. Baidanas liejo širdgėlą, kad po šio įvykio „TOKS“ administracijos buvo atleistas iš darbo, kaip teigta dokumentuose, „darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės“, išmokant jam tik paskutinį atlyginimą.
Ir nors jis dar bandė ieškoti užtarimo Darbo ginčų komisijoje, ten pagalbos nesulaukė, teigiant, kad tokiais atvejais teisybę gali rasti tik Seimo nariai.
Darbdaviui juo atsikratant, ikiteisminis tyrimas, kuris dar galėjo būti nutrauktas, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą arba susitaikius su nukentėjusiaisiais, dar buvo nebaigtas, nes pastariesiems neužteko to, ką gavo iš draudikų.
Po minėto atleidimo iš darbo T. Baidanui pavyko įsidarbinti Vilniaus rajono autobusų parke vairuotoju-ekspeditoriumi.
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