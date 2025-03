Tragedija judrioje sankryžoje atskleidė daugiau nei tikėtasi, bet ikiteisminis tyrimas nutrauktas

Į vieną klausimą neatsakyta

Policijos suvestinės apie šią pernykštės spalio 22-osios tragediją kitą rytą pranešė, kad apie 20.20 val. minėtoje sankryžoje automobilis „Audi“, vairuojamas 25-erių metų vyro, kliudė ant kelio gulėjusį 38-erių metų vyrą, kuris dėl patirtų sužalojimų gydymo įstaigoje mirė.

Nustatyta, kad „Audi“ vairuotojas įvykio metu buvo blaivus. O tiriant tragedijos aplinkybes paaiškėjo, kad į įvykio vietą atvykę greitosios medikai dar buvo nukentėjusįjį atgaivinę. Tačiau jis 4 val. ryto Kauno klinikose mirė.

Teismo medicinos ekspertai patvirtino, kad 38-erių D. M. mirties priežastis – daugybiniai sužalojimai, patirti pervažiavus automobiliui.

Tačiau žuvusiojo organizme aptiktos ir daugiau kaip 3 promilės alkoholio.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, velionio tapatybė nustatyta pagal pirštų atspaudus – panaudojus aparatą „Mobile Ident“.

Tačiau, ką D. M., gyvenęs V. Krėvės prospekte – ne per toliausiai prekybos centro „IKI Pasimatymas“, veikė tą vakarą tragedijos vietos prieigose, esančiose už trijų kvartalų nuo jo namų, nenustatyta. Nors tam tikrų įtarimų po minėtų alkoholio promilių konstatavimo buvo. Iš savo namų, remiantis D. M. mamos apklausa, jis tądien kažkur išėjo trumpam. Nors mama po tragedijos sūnaus buto duris rado užrakintas, viduje buvo paliktas įjungtas televizorius bei praviros balkono durys.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Pagalba pavėlavo kelias minutes

Kaip jau rašyta, prieš tragediją Bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimų apie ne per toliausiai jos vietos neadekvačiai besielgiantį vyrą, kuris gulasi ant važiuojamosios kelio dalies ir neleidžia pravažiuoti automobiliams.

Sulaukta net trijų pranešimų, kad tai vyksta Partizanų gatvėje, atsiremiančioje į J. Basanavičiaus alėją. Ir žmonėms pavyko minėtą asmenį patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies.

Į šiuos pranešimus 20.19 val. reagavo tuo metu Jonavos gatvėje buvęs policijos ekipažas. Jis skubėjo į Partizanų gatvę Taikos prospektu, kurio sankryžoje su J. Basanavičiaus alėja, patikslintais duomenimis, 20.26 val. minėtas neadekvačiai besielgęs asmuo buvo pervažiuotas automobilio. Minėtas policijos ekipažas pasirodė tragedijos vietoje daugeliui dar nesupratus, kas čia įvyko.

Jos liudytojai, stovėję prie pėsčiųjų perėjos, teigė, kad po to, kai D. M. atsigulė sankryžos viduryje ir užsiklojo striuke, viskas įvyko per keliasdešimt sekundžių.

D. M. pervažiavęs automobilio „Audi“ vairuotojas, važiavęs tuo metu vadinamosios Aklųjų sankryžos kryptimi, teisėsaugininkams teigė, kad pastebėjęs sankryžoje tamsią dėmę, palaikė ją šiukšlių maišu. Po to buvo apakintas priešpriešiais atvažiuojančių automobilių. O, kai pagaliau įžiūrėjo minėtoje vietoje žmogaus veidą, jau buvo per vėlu.

Biografijos – skirtingos

Teisėsaugininkai neskubėjo reikšti „Audi“ vairuotojui, kurio biografija – švari: nei teistumų, nei įtarimų kokiais nors kitais nusikaltimais, nei piktybinių kelių eismo taisyklių pažeidimų, įtarimo dėl nusikaltimo, dėl kurio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis apklaustas specialiuoju liudytoju, t.y. asmeniu, galimai duodančiu parodymus apie paties padarytą nusikaltimą.

Nors viltasi, kad tiriant tragedijos aplinkybes, padės šioje sankryžoje esančių vaizdo kamerų įrašai, paaiškėjo, kad jos pačios tragedijos vietos nefiksuoja. Tik automobilių srautus link jos. Tokiu būdu išsiaiškinta, kad „Audi“ vairuotojas, artėjęs prie sankryžos lygiu vienodu greičiu, net nebuvo prie jos stabtelėjęs, kas gal ir būtų jam padėję geriau įžvelgti priekyje esančią kliūtį, nes prieš jam įvažiuojant į sankryžą užsidegė žalias šviesoforo signalas.

Priimdami sprendimą šiame ikiteisminiame tyrime teisėsaugininkai rėmėsi Kelių eismo taisyklėmis, kurios teigia, kad atsiradus kliūčiai kelyje, jeigu vairuotojas gali tai pastebėti, jis privalo sulėtinti greitį, sustoti arba apvažiuoti kliūtį, bet nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. Nustatytos Kelių eismo taisyklėse pareigos, kurių privalu laikytis, ir pėstiesiems, nes važiuojamoji kelio dalis yra skirta transporto priemonėms.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, konstatavus, kad vairuotojo veiksmuose nebuvo nusikaltimo sudėties – tragediją lėmė didelis nukentėjusiojo neatsargumas.

Velionio mama neslėpė, kad sūnus buvo kalbėjęs apie savižudybę. Išsiaiškinta ir tai, kad jam buvo nustatytas elgesio sutrikimas, pasireiškiantis psichozėmis, dėl alkoholio vartojimo. Jau minėti jo neadekvataus elgesio Partizanų gatvėje liudytojai taip pat pasakojo, kad, bandant jį gelbėti, jis liepė netrukdyti jam žudytis.

Be to, paaiškėjo, kad savaitė prieš tragediją D. M. buvo sumuštas ir apiplėštas. Tačiau ir jo paties kriminalinis dosje, kaip jau rašyta, apima apie 30 lapų. Ir jame – teistumai ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje. Kai kurie šio dosje momentai – gana iškalbingi. Būdamas devyniolikos, D. M. per eismo įvykį sunkiai sužalojo žmogų, tačiau ši byla baigėsi susitaikymu. O vienas iš paskutinių jo teistumų – už automobilio vairavimą esant girtesniam negu 1,5 promilės alkoholio. Buvo jis prieš porą metų teistas ir už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo šias platinti.