Teko gelbėti ežiuką su „antkakliu“: gyvūnas buvo labai nusilpęs

Centras feisbuke pranešė, kad birželio 9-osios naktį buvo gautas pranešimas apie Kaune pastebėtą ežiuką su „antkakliu“.
„Atvykus į vietą rastas šiaurinio baltakrūčio (𝘌𝘳𝘪𝘯𝘢𝘤𝘦𝘶𝘴 𝘳𝘰𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘤𝘶𝘴) ežio jauniklis, kuriam ant kaklo buvo užveržtas odinis dirželis. Ežiukas išvaduotas pačiu laiku – buvo pastebėtas sunkus kvėpavimas, gyvūnas buvo nusilpęs. Šiuo metu mažylio būklė stebima“, – rašė specialistai.
Jie priminė, kad pastebėjus žiaurų elgesį su gyvūnais, svarbu pranešti Skubiosios pagalbos numeriu 112.
Komentatoriai negailėjo piktų žodžių ir stebėjosi žmonių žiaurumu.
„Atiduoti policijai ir ieškot pirštų atspaudų, siaubas... Vargšas gyvūnas, kaip šitaip“, – stebėjosi Gabrielė.
Kai kurie tautiečiai svarstė, kad gal mažas ežiukas pats įlindo į odinį dirželį. „Per spyglius nėjo nusimauti ir augant užveržė kaklą. Kiek prisikankino, jo kūnas net kažkaip atrodo per mažas pagal snukučio dydį“, – svarstė viena moteris.
Tiesa, kiti internautai teigė, kad tokia versija – mažai tikėtina.
Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Už šią veiką atsako ir juridinis asmuo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)