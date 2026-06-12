 Teko gelbėti ežiuką su „antkakliu“: gyvūnas buvo labai nusilpęs

Teko gelbėti ežiuką su „antkakliu“: gyvūnas buvo labai nusilpęs

2026-06-12 12:37 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centras pranešė apie gelbėtą ežiuką.

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Centras feisbuke pranešė, kad birželio 9-osios naktį buvo gautas pranešimas apie Kaune pastebėtą ežiuką su „antkakliu“. 

„Atvykus į vietą rastas šiaurinio baltakrūčio (𝘌𝘳𝘪𝘯𝘢𝘤𝘦𝘶𝘴 𝘳𝘰𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘤𝘶𝘴) ežio jauniklis, kuriam ant kaklo buvo užveržtas odinis dirželis. Ežiukas išvaduotas pačiu laiku – buvo pastebėtas sunkus kvėpavimas, gyvūnas buvo nusilpęs. Šiuo metu mažylio būklė stebima“, – rašė specialistai.

Jie priminė, kad pastebėjus žiaurų elgesį su gyvūnais, svarbu pranešti Skubiosios pagalbos numeriu 112.

Komentatoriai negailėjo piktų žodžių ir stebėjosi žmonių žiaurumu.

Atiduoti policijai ir ieškot pirštų atspaudų, siaubas... Vargšas gyvūnas, kaip šitaip“, – stebėjosi Gabrielė.

Kai kurie tautiečiai svarstė, kad gal mažas ežiukas pats įlindo į odinį dirželį. „Per spyglius nėjo nusimauti ir augant užveržė kaklą. Kiek prisikankino, jo kūnas net kažkaip atrodo per mažas pagal snukučio dydį“, – svarstė viena moteris. 

Tiesa, kiti internautai teigė, kad tokia versija – mažai tikėtina.

Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.  Už šią veiką atsako ir juridinis asmuo.

Šiame straipsnyje:
ežys
gelbėjo ežį
gelbėjo ežiuką
ežys su antkakliu

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Komentarai

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Komentarai

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ne ne
tikrai daug vargo bebūtų, ir Benui Mikutavičiui būtų daug vargo tas bobas susukti į ragą, išprievartauti ir nužudyti. Per daug, kad kažkoks Mikutavičius to imtųsi
0
-1
Ežienė \\.//
nerandu žodžio,kaip tuos sutvarus pavadinti.
3
0
na na
Nežinau, man kaip tik mažiau įtikėtina versija, kad kažkas specialiai taip pasielgė. Jūs patys pabandykit sugauti ežį ir kažką jam užmauti - įmanoma, aišku, bet vargo būtų nemažai, per daug, kad kažkoks piktavalis to imtųsi. Mažiau šiukšlinkit ir mažiau bus tokių besikankinančių gyvūnėlių...
2
0
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