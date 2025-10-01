Teisme – kanapių krautuvėlę atidariusio verslininko triumfas: nekaltas dėl narkotikų platinimo

Šioje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius M. Simanynui, tačiau LAT panaikino šias nutartis ir baudžiamąją bylą nutraukė. Šis verdikas yra galutinis ir neskundžiamas.
Bylos duomenimis, M. Simanyno prekybos vietoje buvo laikoma ir prekiaujama augalinės kilmės kanapių gaminiais, kuriuose tetrahidrokanabinolio kiekis sudarė daugiau kaip 0,2 procento (viršijo leistiną normą). Bylą anksčiau išnagrinėję teismai nusprendė, kad vyras suvokė, jog prekiauja ne pluoštinėmis kanapėmis ar jų produktais, o veikė pavojingai ir nusikalstamai – faktiškai prekiavo narkotine medžiaga.
Nutraukdamas bylą LAT nusprendė, kad teismai tinkamai neįvertino vyro pareigos kontroliuoti tiekėjų parduodamiems kanapių gaminiams taikytą tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo metodą.
Anot LAT, anksčiau bylą nagrinėję teismai nustatė tik narkotinės medžiagos rūšį bei veikliosios medžiagos kiekį, tačiau neįrodė, kad kaltininkas bent suvokė, jog jis disponuoja būtent narkotine medžiaga.
„Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis (...) produkciją įgijo viešų civilinių sutarčių pagrindu, pasitikėdamas pirminiu tiekėju, (...) konstatavo, kad nuteistasis sprendimą vykdyti veiklą priėmė, nesupratęs tokios veikos pavojingo pobūdžio“, – teigiama LAT pranešime spaudai.
LAT konstatavo, kad byloje esantys duomenys paneigia galimą kaltininko suvokimą apie narkotinių medžiagų kilmę.
„Teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad nuteistojo veikoje nėra (...) nusikalstamos veikos sudėties požymių visumos – nenustatytas tiesioginės tyčios buvimas“, – nurodo kasacinis teismas.
ELTA primena, kad dėl M. Simanyno bylos pernai balandį, Nepriklausomybės aikštėje vyko protestas. Susirinkusieji rankose laikė plakatus su užrašais „Sodinkime medžius, o ne jaunimą“, „Palikit žmones ramybėje“, „Trupink žiedus, o ne žandikaulius“, „Legalize CBD“, „Laisvė Martynui“.
Protestai vyko po teismo sprendimo M. Simanyną įkalinti dvejiems metams ir dviem mėnesiams. Toks nuosprendis sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Viešojoje erdvėje pasirodė gyventojų svarstymai, kad verslininkas nubaustas per griežta bausme.
