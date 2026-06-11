 Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą

Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą

2026-06-11 15:58
ELTOS inf.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) sustiprino įstaigos apsaugą bei kreipėsi į policiją po to, kai sulaukė grasinimų iš studento, kuriam nebuvo leista gintis baigiamojo darbo, rašo portalas Lrt.lt.

<span>Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą</span>
Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą / VDU nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Aukštoji mokykla portalui nurodė laiško su grasinimais sulaukusi praėjusios savaitės pabaigoje.

„Studentas neadekvačiai reagavo į žinią, kad jo baigiamasis darbas neatitinka reikiamų kriterijų, todėl jam neleidžiama gintis. Laiške jis grasino smurtu, todėl, reaguodami į situaciją, ėmėmės skubių prevencinių veiksmų – sustiprinome apsaugą, kreipėmės į policiją, kuri šiuo metu atlieka tyrimą“, – portalui nurodė VDU.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lrt.lt informavo, kad šiuo metu dėl incidento vyksta aplinkybių patikslinimas.

Šiame straipsnyje:
VDU
Vytauto Didžiojo universitetas
grasinimai
studento grasinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Buvęs studentas
pasirodo reikės atlikinėti studentų psichologinę ekspertizę prieš diplomo gynimą... o tam Rilvinui Žučiui, baigusiam santechnikų profkę, siuntimas į psichiatrijos stacionarą gydymui :DDD
0
0
Kokios šalies studentas nutylima
2
0
Žilvinas Ručys
O ko studentas nesikreipia į teismą ? Juk jei šita nusikalstama įstaiga , kuri kaip žinom , yra nusikaltimus prieš Lietuvą ir jos piliečius padariusių asmenų mokymo įstaiga , bus padariusi pažeidimus asmeniniais interesais su siekiu keršyti , turės ne tik keisti savo sprendimą bet ir išmokėti kompensaciją . Beje kkia žala padaryta įstaigai, pardavus pusdykiu valstybės turtą ?
1
-1
Visi komentarai (5)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų