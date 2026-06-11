Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą

Aukštoji mokykla portalui nurodė laiško su grasinimais sulaukusi praėjusios savaitės pabaigoje.
„Studentas neadekvačiai reagavo į žinią, kad jo baigiamasis darbas neatitinka reikiamų kriterijų, todėl jam neleidžiama gintis. Laiške jis grasino smurtu, todėl, reaguodami į situaciją, ėmėmės skubių prevencinių veiksmų – sustiprinome apsaugą, kreipėmės į policiją, kuri šiuo metu atlieka tyrimą“, – portalui nurodė VDU.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lrt.lt informavo, kad šiuo metu dėl incidento vyksta aplinkybių patikslinimas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)