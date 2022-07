Sukrečianti žinia: nusižudė viešai apie priekabiavimą LSMU prabilusi neurochirurgė

Remiantis „The Bolton News“, liepos 12-ąją gydytoja rasta savo namuose Svintone, kuris yra netoli Mančesterio. Ji bandė žudytis.

„The Bolton News“ cituoja policijos koronerį Neilą McCaffrey, pasak kurio, jauna moteris buvo skubiai nuvežta į Salfordo karališkąją ligoninę.

„Nepaisant bandymų išgelbėto jos gyvybę, ankstų liepos 13-osios rytą konstatuota mirtis“, – teigė N. McCaffrey.

Policija tęsia tyrimą, tačiau kol kas jis neparodė jokių įtartinų aplinkybių. Galutinis teismo posėdis numatytas gruodžio 15 d.

Primename, kad J. Kozlova – pirmoji moteris, kuriai pavyko įstoti ir užbaigti neurochirurgijos rezidentūrą LSMU. Tačiau universitete ji patyrė žeminimą ir diskriminaciją.

Nederamai lietė mane be mano sutikimo, menkino ir žemino mane kitų akivaizdoje, pabrėždami, kad aš moteris.

Išdrįsusi apie tai viešai prabilti „Facebook“ tinkle, moteris buvo nepagrįstai apkaltinta šmeižtu. Teismas moterį išteisino, konstatavęs, kad nebuvo padarytas joks nusikaltimas, ir atmetė gydytojų Egidijaus Marcinkevičiaus ir Jono Parnarausko skundus.

„Ši byla svarbi ne tik todėl, kad skatina moteris drąsiau kalbėti apie savo patiriamą diskriminaciją, žeminimo apraiškas ar patyčias. Ji taip pat privalo paskatinti universitetus ir kitas studijų institucijas peržiūrėti esamą situaciją bei sudaryti orias ir lygias studijų galimybes visiems, neišskiriant dėl lyties ar kitų aspektų. Džiaugiuosi, kad teismai neliko abejingi jaunos gydytojos patirčiai“, –po teismo nuosprendžio kalbėjo J.Kozlovos advokatas Marius Barisevičius

Reikia keistis

Pati J.Kozlova teismo sprendimą vertino itin palankiai ir teigė tikinti, kad tokio elgesio apraiškos, su kuriuo teko susidurti jai LSMU rezidentūroje, ilgainiui išnyks.

„Visą rezidentūros laiką girdėdavau patarimus, kad turiu prisitaikyti prie vyriškos aplinkos, nedaryti šukuosenos ar manikiūro, nekepti pyrago, užtušuoti savo moteriškumą. Man viso to jau per akis. Pavargau girdėti, kad neurochirurgija tai tik vyrų sritis. Atsisakau asimiliuotis, prisitaikyti. Noriu būti savimi ir noriu, kad būtų vertinami mano profesiniai gebėjimai, o ne su jais nesusiję asmeniškumai“, – tuomet sakė J.Kozlova.

Sulaukė palaikymo

Prasidėjus teisminiam procesui, pilietiškos visuomenės atstovai subūrė grupę palaikančiųjų Juliją.

2018 m. rudenį jie inicijavo akciją #PalaikauJulija, ragindami LSMU imtis konkrečių veiksmų tiek įvertinant šią konkrečią situaciją, tiek gerinant studentų, kurie patiria diskriminaciją lyties, rasės, lytinės orientacijos, neįgalumo ar amžiaus atžvilgiu, darbo sąlygas.

Išdrįso prabilti tik baigusi rezidentūrą

Savo socialinio tinklo paskyroje J.Kozlova anuomet buvo pasidalijusi ją sukrėtusiais išgyvenimais.

„Daugiau nei prieš šešerius metus pradėjau mokytis neurochirurgijoje. To, ko troškau labai ilgai. To, ko niekada nebuvo Kaune – pirmoji moteriškos lyties rezidentė. Rezidentūros metais daug visko patyriau. Bet šie trys asmenys (Jonas Parnarauskas, Arvydas Danilevičius, Egidijus Marcinkevičius) nederamai lietė mane be mano sutikimo, menkino ir žemino mane kitų akivaizdoje, pabrėždami, kad aš moteris. Per penkerius rezidentūros metus buvau vadinama nevykėle, nusivylimu ir resursu švaistymu be ateities vien todėl, kad esu moteris. Bet žinote ką? Eikite velniop! #MeToo skaudino ir elgėsi su manimi nederamai, bet aš daugiau netylėsiu. #womansurgeon“, – savo „Facebook“ paskyroje 2018 m. rašė Julija.