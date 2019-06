Suįžūlėjęs akiplėša paskelbė karą ne tik teisėsaugai, bet ir žiniasklaidai

Besiožiuodamas prisižaidė

Į antradienį turėjusias įvykti baigiamąsias šios bylos kalbas 46-erių K.Lapinskas turėjo būti atvesdintas policijos, nes neatvyko į ankstesnį posėdį. Kaip jau rašyta, tada posėdžio sekretorei, kuriai pavyko rasti jį telefonu, teisiamasis teigė esą pateko į eismo įvykį ir guli ligoninėje. Ir teismui turėjo būti tai žinoma, nes dėl šio įvykio jį rodė per televizorių.

Tačiau įvykdyti šios K.Lapinsko bylą nagrinėjančio teisėjo Bronislovo Liatuko nutarties nepavyko nei Kauno, nei Kauno rajono policijai. Paaiškėjo, kad Šiaurės prospekto adrese, kuriame teisiamasis nurodė gyvenantis, jo nebūna. O pagaliau radus K.Lapinską telefonu, jis pareiškė, kad į teismą nevyks, nes jam ši byla nerūpi. Be to, posėdyje dalyvauja žiniasklaida, dėl ko teismas tegul nagrinėja šią bylą be jo.

Teisiamojo artimieji taip pat tikino nežinantys, kur jis šiuo metu gyvena, nes jau kuris laikas smarkiai geria.

Po tokios įvykių sekos kaltinimą K.Lapinsko byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Valentinas Alekna konstatavo, kad teisiamasis pažeidinėja jam skirtą kardomąją priemonę – neišvykti iš gyvenamosios vietos. Ir paprašė skelbti K.Lapinsko paiešką, o jį suradus spręsti klausimą dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo teisiamąjį suimant, kad būtų užtikrintas jo dalyvavimas procese.

Teisėjas sutiko, kad visos galimybės prisišaukti K.Lapinską į teismo posėdį jau išnaudotos ir tolesnis policijos vaikymas bandant jį atvesdinti prievarta – betikslis.

Suradus K.Lapinską, jo teismo procesas bus tęsiamas.

Neregėtas įžūlumas

Kaip jau rašyta, šį ikiteisminį tyrimą dėl jau 25-erius metus policijoje dirbančio pareigūno, kurio žmona – taip pat policininkė, terorizavimo atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Imuniteto valdyba.

Remiantis kaltinamuoju aktu, K.Lapinską į teisiamųjų suolą pasodino pernykščio rudens įvykiai. Nukentėjusiuoju jo byloje pripažintas pareigūnas tą rugsėjo šeštadienį su sutuoktine buvo išvykę į svečius. Ir po kurio laiko pastarajai paskambino verkianti kartu gyvenanti jos mama, kuri iš išgąsčio negalėjo pasakyti nė žodžio. Galiausiai iš jos pavyko išpešti, kad į jų butą, kurio durys iki tol dieną būdavo nerakinamos, įsiveržė įkaušęs nepažįstamasis. Virtuvėje buvusi mama apie tai sužinojo tik išgirdus durų trenksmą į sieną. Įsibrovėlis šaukė: „Duok man tą mentą!“

„Nežinau, ką jis būtų šiam padaręs, jeigu būtų jį radęs, bet aš nežinojau, ką reiškia „mentas“, – net ir po aštuonių mėnesių apie šį įvykį teisme su jauduliu pasakojo pareigūno uošvė. O įsibrovėliui galų gale pasišalinus ir jai nuskubėjus pas ūkiniame pastate dirbusį vyrą, šis, išgąsdintas jos išvaizdos, liepė skubiai išgerti vaistų. Tačiau, žmonai nespėjus grįžti į butą, į šį vėl įsiveržė tas pats vyriškis.

Remiantis kaltinamuoju aktu, K.Lapinskas tądien ne tik neteisėtai pažeidė asmens būsto neliečiamumą, bet ir, neradęs namuose ne vieną protokolą už vykdomą nelegalią veiklą jam surašiusio pareigūno, skambino į tarnybinį šio kolegės telefoną. Ir liepė perduoti esą nesąmones darančiam jos kolegai, kas šio laukia.

Teisme drąsa dingo

Po mėnesio minėtas pareigūnas sulaukė grasinimų jau ir darbo vietoje.

Tada K.Lapinskas buvo atvežtas į policiją terorizuojamojo kolegų dėl to, kad vartojo alkoholį viešoje vietoje. Tačiau po protokolo surašymo nusprendė suvesti senas sąskaitas būtent su šiuo pareigūnu, kuriam neblaivus skambindavo ir į tarnybinį mobilųjį telefoną. Byloje esančios telefoninių pokalbių išklotinės byloja, kad ir tada K.Lapinskas nerinko žodžių ir jo grasinimai, lydimi keiksmažodžių, lietė ir pareigūno žmoną.

Tačiau nukentėjusiaisiais K.Lapinsko byloje yra pripažinti tik minėtas pareigūnas, reikalaujantis iš teisiamojo 500 eurų moralinio atlygio, ir jo uošvė.

K.Lapinskas savo kaltės pripažinti nelinkęs. Jis bandė įtikinti, kad į pareigūno butą nesiveržė. Tiesiog pastarojo uošvė pati jam atidarė duris. Ir šios bute jis esą ieškojo anksčiau policijoje dirbusio automobilių meistro, gyvenančio toje pačioje laiptinėje, kurio nei buto, nei telefono numerio nežinojo. Be to, teisiamasis teigė neprisimenantis, kad būtų ten grįžęs ir antrą kartą. Kaip ir skambučių pareigūnams, nes buvo išgėręs.

Be to, prisistatęs teismui kaip Vilkijos žemės ūkio mokyklos moksleivis, K.Lapinskas tikino galėsiantis iš savo pajamų sumokėti terorizuotam pareigūnui tik 50 eurų.

Pagal pareikštą kaltinimą jam gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų. Tokia atsakomybė numatyta už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą arba žmogaus terorizavimą. Už grasinimą pareigūnui bei neteisėtą asmens būsto neliečiamumo pažeidimą Baudžiamasis kodeksas numato tik laisvės atėmimu iki dvejų metų. Todėl ir nebuvo kreiptasi į teismą dėl jau tris kartus teisto K.Lapinsko suėmimo, sulaikius jį per pernykštį Heloviną jo buvusios žmonos, su kuria jis esą išsiskyręs, bute Kaune – Eigulių mikrorajone.

Nepasisekė abiems

Buvusiai K.Lapinsko sutuoktinei priklauso ir toje pačioje pakaunės gyvenvietėje, kurioje gyvena pareigūno šeima, esantis garažas. Pastarasis ir pareigūno garažas – kaimynystėje.

Ne kartą dėl ten vykstančios nelegalios prekybos degalais, gaunamais iš vilkikų vairuotojų, atvykstančių iš Kaliningrado, baustas K.Lapinskas yra pavertęs jį nelegaliu degalų sandėliu. Dėl to jis yra įtrauktas į padidintos rizikos asmenų sąrašą kaip asmuo, vykdantis nelegalią veiklą. O šiose apylinkėse yra padidinta vilkikų su rusiškais numeriais kontrolė.

Išsiaiškinus, kodėl šie vienas paskui kitą suka apie dešimt kilometrų iš autostrados, kentėjo ir buvusios Domeikavos policijos nuovados vadovas. Vidury dienos buvo pradurtos jo automobilio padangos. O jis pats buvo užpultas su pagaliu. Už tai K.Lapinsko biografijoje atsirado vienas iš jo turimų teistumų – už pasipriešinimą policijos pareigūnui.

Prieš porą metų į Kauno AVPK Imuniteto valdybą jau buvo tekę kreiptis ir naujajai K.Lapinsko aukai. Tačiau tada apsiribota tik profilaktiniu pokalbiu su akiplėša, galimai mėginusiu kovoti tokiais pačiais metodais kaip ir prieš buvusį Domeikavos nuovados vadovą ir prieš naująją savo auką. Kurį laiką K.Lapinskas, kuris išgėręs tampa ypač agresyvus, buvo aprimęs.

Dėl jau minėtų priežasčių, sulaikius jį už Kauno rajono policijos komisariato vyriausiojo tyrėjo terorizavimą pernai rudenį, buvo skirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas niekur neišvykti ir nebendrauti bei nepalaikyti ryšio su nukentėjusiais.