 Stotelėje – pusamžių vyrų muštynės

Stotelėje – pusamžių vyrų muštynės

2026-10-09 18:00 kauno.diena.lt inf.

Pamatę specialiųjų tarnybų švyturėlius suklūstame, kas nutiko. „Griunvaldo stotelėje kažką guldė surakintą ant žemės“, – penktadienio pavakarę portalui kauno.diena.lt atskriejo tokia žinutė.

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<span>Stotelėje – pusamžių vyrų muštynės</span>
Stotelėje – pusamžių vyrų muštynės / Skaitytojų, Kauno policijos nuotr.

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Pasidomėjome, kas galėjo nutikti minėtoje vietoje.

Kauno policijos atstovai paminėjo, kad 15.21 val. Vytauto g., kurioje ir yra Griunvaldo viešojo transporto stotelė, užfiksuotas eismo įvykis. Susidūrė troleibusas ir lengvasis automobilis.

Kiek vėliau šioje vietoje įvyko muštynės. Kauno policijos budėtojas nurodė, kad šie įvykiai nesusiję. Anot jo, besimušančius du vyrus pastebėjo pro šalį važiavę pareigūnai ir sustojo jų išskirti. Vyrai buvo gerokai įsiaudrinę, jie abu dėl viešosios tvarkos pažeidimo pristatyti į komisariatą. Vienam penkiasdešimt metų, kitas – dešimtmečiu jaunesnis.

Vieną mušeikų planuojama paleisti, dėl kito dar sprendžiama. Jis, net ir pabendravęs su pareigūnais, elgėsi agresyviai.

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