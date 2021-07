Sprogimas Šilainiuose: už ką keršijo, įtariamieji pasakoja skirtingai

Pasak su šiuo ikiteisminiu tyrimu susijusių pareigūnų, nepaisant to, kad jie – iš policijos bei prokuratūros padalinių, kovojančių su organizuotu nusiklastamumu, pirminiais duomenimis, minėtas atvejis tėra buitinio konflikto lygio. Tai buvo asmeninio pobūdžio kerštas. Labiau sukonkretinti kol kas nėra galimybės, nes skiriasi įtariamųjų parodymai. Tačiau jokių sąsajų su Norvegija, iš kurios, kaip jau skelbta, ne per seniausiai buvo grįžusi susprogdintu „VW Golf“ naudojusis jauna šeima, nėra.

Be to, pasitvirtino pirminė įvykio vietoje dirbusių pareigūnų prielaida, kad į šį automobilį, išdaužus galinį jo lango stiklą, buvo įmesta fabrikinės gamybos petarda. Išsamesnį tyrimą atlikę ekspertai taip pat konstatavo, kad tai tikėtina. Tą patį pasakoja ir nustatyti šio nusikaltimo vykdytojai. Beje, jie atvyko į nusikaltimo vieta tapusį Baltų prospekto daugiabučių kiemą automobiliu, o ne dviračiu, kaip buvo manoma iš pradžių. Nors tąnakt policija aplinkiniuose kiemuose sulaikė vieną jos įtarimą sukėlusį dviratininką. Vėliau paaiškėjo, kad jis tiesiog atsidūrė tada ne laiku ir ne vietoje. Ir spruko iš ten, ką užfiksavo akyli šilainiškiai, puolę prie langų po kvartalą sudrebinusio sprogimo, dėl to, kad nedėvėjo veido apsauginės kaukės. Bent taip šis dviratininkas aiškinosi pareigūnams, kodėl nuo jų bėgo.

Kaip jau rašyta, šis sprogimas, kurio metu nukentėjo ne tik šio nusikaltimo užsakovo taikiniu tapęs „VW Golf“, bet ir trys šalia stovėję kaimynų automobiliai, buvo jau trečias per mėnesį, kuomet, kaip įtarta, Kaune nusikalstamai švaistytasi įvairių galingumų petardomis.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Tam startą davė lapkričio 30-osios nakties išpuolis Kuosų gatvėje, esančioje privačių namų kvartale netoli Onkologijos ligoninės Panemunėje. Tada, kaip jau nustatyta, į vieną šio kvartalo kiemą taip pat buvo įmesta petarda. Namo šeimininkas, pirminiais duomenimis, vadovaujantis skolų išieškojimo įmonei, girdėjo nugriaudint sprogimą apie 1 val. nakties. O ryte namo kieme aptikta įdubą su apdegusia bei aprūkusia žole bei sprogmens likučiais. Tada manyta, kad buvo taikytasi į namo langą. Dėl to ir ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl pasikėsinimo sunaikinti turtą. Tačiau vėliau nustatyta, kad į namo langą pataikė tik kitoje vietoje sprogusios petardos atplaiša. Ir ją į šio namo kiemą įmetė nenustatyti nakties praeiviai, dėl ko pradėtas ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į viešosios tvarkos pažeidimą. Jis šiuo metu sustabdytas, nenustačius įtariamųjų.

Eitvydo Kinaičio, Kauno policijos nuotr.

Jokio galimo ryšio tarp aprašyto švaistymosi petardomis Šilainiuose ir Panemunėje teisėsaugininkai teigia neįžvelgiantys.

Kauno policijos nuotr.

Tarp šių įvykių buvo ir panašus atvejis Garliavoje. Pernykštės gruodžio 20-osios ryte viename jos kieme buvo pastebėtas galimai sprogus petardai apgadintas „VW Golf“, registruotas vienos bendrovės vardu. Tik tada įvykio vietoje dirbę ekspertai konstatavo, kad ji greičiausiai buvo padėta ant šio automobilio rato. Nors neatmesta, kad tai galėjo būti ne tyčinis nusikaltimas, o neatsargaus elgesio su petardomis pasekmė.