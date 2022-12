Sprogdintojų teismas: šalia atgailos – dangstymasis kūdikiu bei mamos negalia

Pergudravo patys save?

Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo šiųmetės sausio 24-osios sprogimo Aukštuosiuose Šančiuose bylą, kurioje automobilio „VW Golf“ sugadinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinami kurjeris Deividas Kalinovas ir žaidimų vedėjas Mantas Tėvainis. Oficialiai jie – neteisti, nes ankstesni jų teistumai (27-erių D. Kalinovas prieš vienuolika metų teistas Lietuvoje, o prieš devynerius – Austrijoje ir Nyderlandų Karalystėje, o 25-erių M. Tėvainis buvo teistas Vokietijoje) – jau išnykę.

Sprogimas, kuriuo jie kaltinami, nuaidėjo apie 2 val. nakties prie vieno Medvėgalio gatvės penkiaaukščio. Jų taikiniu tapo 2009 m. gamybos „VW Golf“, kurio 21 metų savininkė teigė įsigijus jį vos prieš kelis mėnesius už 7 tūkst. eurų.

Nustačius įtariamuosius, šie teigė keršiję už savo draugo Manto K. nužudymą, nes matę jų taikiniu tapusiu „VW Golf“ važinėjantį vieną iš teisiamųjų už šį nusikaltimą, kuriam pavyko išsisukti nuo užsitarnautos bausmės. Tačiau, paaiškėjo, kad šis automobilis – jo sesers.

E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Naujos bylos šešėlis

D. Kalinovo ir M. Tėvainio byla išnagrinėta per valandą. „VW Golf“ savininkė akistatos su jais nepanoro. Tik per savo advokatą pareiškė teisiamiesiems ieškinį. Po jų parodymų, kuriais jie ne tik pripažino savo kaltę, bet ir viešai gailėjosi, teismas pritaikė šiai bylai sutrumpintą įrodymų tyrimą.

„Žinojau, kad tas žmogus važinėja su tuo automobiliu. Važinėdamasis prieš tai po rajoną, pamačiau šį „VW Golf“ stovintį prie vieno namo ir sugalvojau padaryti jam kažką blogo. Pasikviečiau pagalbon M. Tėvainį. Nors jį teko ir įkalbinėti. Išsikviečiau jį tą naktį iš namų. Kerštui panaudotą petardą įsigijau dar prieš Kalėdas iš internete rasto pardavėjo. Nežinojau, kad dėl jos galingumo civiliams tokią turėti draudžiama. Pakeliui į nusikaltimo vietą padaviau M. Tėvainiui atsuktuvą, kad šis išdaužytu juo „VW Golf“ langą. Jam tai padarius, įmečiau uždegtą petardą į automobilio vidų“, – tokie buvo D. Kalinovo parodymai, kuriuos labai papildo ir, kaip paaiškėjo, dar viena byla, šiuo metu nagrinėjama tame pačiame Kauno apylinkės teisme, kurioje D. Kalinovas su M. Tėvainiu kaltinami aštuoniomis vagystėmis iš automobilių, įvykdytų šių metų vasarį–kovą, įvairiose Kauno dalyse ir Kauno rajone.

Klausimas be atsakymo

M. Tėvainis D. Kalinovo pasakojimą papildė tik tuo, kad šis išsikvietė jį tą naktį iš namų – pasivažinėti ir pakvėpuoti grynu oru apie 2 val. nakties. Markas K. buvo ir jo labai geras draugas, nors įvykiuose, susijusiuose su šio žūtimi, jis nedalyvavo.

„Nebuvo kažkokio labai išvystyto nusikaltimo plano. Apie tai, ką turėsiu padaryti, man buvo pasakyta jau einant pėsčiomis į nusikaltimo vietą iš atokiau palikto automobilio“, – antrino bendrininkui M. Tėvainis.

Abu jie sutiko ir su „VW Golf“ savininkės ieškiniais. Ji prašo atlyginti jai 7 tūkst. eurų turtinę žalą ir 2 tūkst. eurų neturtinę.

„Bandysiu ieškotis antro darbo“, – teigė D. Kalinovas, kuriam vasarą draugė pagimdė sūnų. Šio gimimo liudijimą D. Kalinovo advokatas paprašė prijungti prie bylos – kaip įrodymą apie šiuo metu sunkią jo ginamojo finansinę būklę.

M. Tėvainio advokatas pateikė teismui liudijimą apie jo ginamojo mamos neįgalumą, dėl ko suvaržytos ir šio teisiamojo finansinės galimybės.

Nors po jų parodymų taip ir liko neatsakyta į klausimą, kodėl išpuolis, už kurį jie teisiami, surengtas praėjus beveik septyneriems metams po Marko K. žūties. „Kasdien matau randus, likusius tada peršautose savo kojose“, – maždaug toks buvo miglotas D. Kalinovo atsakymas į šį klausimą.

Išvada: paaiškėjo, kad tik naktį drąsūs M.Tėvainis (iš kairės) ir D.Kalinovas teismo salėje slėpė veidus. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Tragiška įžanga

Devyniolikmetis Markas K. buvo nušautas 2015-ųjų gegužę toje pačioje Medvėgalio gatvėje.

Dėl su šia tragedija susijusių įvykių buvo teisiami susprogdinto „VW Golf“ savininkės broliai.

Kaltinimas Marko K. nužudymu buvo pareikštas tik vyresniajam iš jų – 23-ejų Ryčiui Gudynui. Kartu su juo buvęs jaunėlis Deividas Ščesnavičius, kuriam tada buvo septyniolika, kaltintas tik viešosios tvarkos pažeidimu. Jis teistas už tai, kad, prieš nuaidint mirtinam šūviui, trenkė kumščiu į veidą D. Kalinovui, į susitikimą su kuriuo nušautasis tada važiavo. Ši tragedija, kaip paaiškėjo brolių teisme, buvo ankstesnio konflikto, su kuriuo taip pat buvo susijęs D. Kalinovas, kulminacija. Jis buvo sukonfliktavęs su brolių seserimi, kuriai tada buvo trylika metų.

R.Gudynas (kairėje) ir D.Ščesnavičius (dešinėje)/Vilmanto Raupelio nuotr.

Kai kurių šaltinių teigimu, buvo ją sumušęs. Ir šios broliai ėjo tą vakarą keršyti, R. Gudynas buvo pasiųstas už grotų penkiolikai metų, o D. Ščesnavičius atsipirko laisvės apribojimu.

Ginčai dėl bausmės

Prokuroras pasiūlė nubausti D. Kalinovą ir M. Tėvainį taip pat laisvės apribojimu, skiriant jį aštuoniems mėnesiams ir įpareigojant atlyginti padarytą žalą, neatlygintinai išdirbti 100 valandų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus ar neįgaliais asmenimis.

Nukentėjusiosios advokatas nesutiko, kad teisiamųjų prisipažinimą reikėtų laikyti jų kaltę lengvinančia aplinkybe, nes jie iki šiol ne tik neatsiprašė „VW Golf“ savininkės, bet ir nesumokėjo nė cento už padarytą žalą. „Be to, manau, kad šis išpuolis buvo nukreiptas ne prieš brolį, nes sprogdinimas yra labiau bauginimo priemonė, o ne pykčio išliejimas. Automobilio savininkė po 2015-ųjų pavasario įvykių bauginta jau ne kartą – suniokota laiptinė, subraižytas automobilis, išdaužyti šio stiklai. Ir šios veikos – vis pavojingesnės“, – teigė nukentėjusiosios advokatas.

D. Kalinovo advokatas pritarė laisvės apribojimui, o ne švelnesnei už jį bausmei – baudai. Tačiau teigė, kad vietoj 100 valandų nemokamų darbų valstybės labui jo ginamasis geriau susirastų antrą darbą, kad galėtų atlyginti pareikštus ieškinius. Nors šie, jo nuomone, – per dideli: ar tikrai už „VW Golf“ mokėta tiek, kiek nurodyta? Be to, per daug prašoma ir neturtinės žalos, nes pati „VW Golf“ savininkė fiziškai nenukentėjo.

M. Tėvainio advokatas prašė skirti mažesnę laisvės apribojimo bausmę arba apsiriboti bauda.

Teismas savo sprendimą skelbs už poros savaičių.