Sprendimai dėl skandalingojo Asilo priimami ir per karantiną: kas kiti?

Auka kalbėjo apie savižudybę

Kaip jau rašyta, vienuoliktasis nuosprendis neprognozuojamu elgesiu garsėjančio, ką byloja ir jo pravardė, 44-erių M.Mažeikos biografijoje buvo paskelbtas pernai lapkritį – Kauno apylinkės teismui baigus nagrinėti didelį atgarsį sukėlusio vieno Žemaičių gatvės buto šturmo 2018-ųjų lapkričio 29-osios vidurdienį aplinkybes.

Šioje byloje M.Mažeika kaltintas nesunkiu savo sugyventinės S.B. sveikatos sutrikdymu kankinant ar kitaip itin žiauriai, t.y., kad, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, ne tik smurtavo prieš šią keturiolika metų jaunesnę moterį, bet ir ciniškai iš jos tyčiojosi – tyčia sudavęs rankomis daugybę smūgių bei spardęs į įvairias kūno vietas, po to pagriebęs už plaukų, parklupdęs ant žemės ir išpylęs ant galvos skardinę alaus, taip sutrikdydamas jos psichikos sveikatą.

Asilo sulaikymas Žemaičių gatvėje | 30 nuotr.



















Nukentėjusiajai atsidūrus greitosios pagalbos medikų rankose, labiausiai į akis krito akivaizdaus smurto žymės jos veide. O po kai kurių S.B. tada pasakytų frazių ji buvo perduota psichiatrams, kurie dėl pacientei tada konstatuotos sunkios psichologinės būklės ne iš karto leido teisėsaugininkams šią apklausti.

Prieš atverčiant šią bylą teisme S.B. „Kauno dienai“ tikino esą iškalbingos kriminalinės savo sugyventinio priešistorės nežinojusi.

Įkalčiai virto kaltinimais

Teismui šią bylą rengę teisėsaugininkai teigė nustatę, kad M.Mažeika buvo davęs sugyventinei ir kokaino, kurio buvo aptikta šturmuotame bute. Be to, vaišino juo ir išvakarėse čia vykusio vakarėlio svečius.

Rado ekspertai, kuriems M.Mažeika buvo nuvežtas po sulaikymo, draudžiamų medžiagų ir jo organizme. Be to, šturmuotame bute, kaip ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje, buvo rasta tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Bute – septynios tokios tabletės. O pristačius M.Mažeiką į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą – dar aštuonios.

Kiti du kaltinimai, pareikšti M.Mažeikai, buvo siejami su minėtais radiniais. Jis kaltintas ir neteisėtu disponavimu narkotikais be tikslo platinti bei turint tokį tikslą. Už pastarąjį nusikaltimą numatytas laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už nesunkų sugyventinės sveikatos sutrikdymą kankinant ar kitaip itin žiauriai – iki penkerių metų. Ir abiem atvejais Baudžiamasis kodeksas nenumato jokios kitos alternatyvos.

Iškalbingi namų darbai

M.Mažeikos nuolatiniam advokatui Ričardui Girdziušui bei pastarojo kolegai Edgarui Jautakiui, atstovavusiam nukentėjusiąją, pavyko pasiekti, kad ši byla būtų nagrinėjama už uždarų durų.

Tačiau, ją nagrinėjusi teisėja Rasa Paulauskaitė iki minėto sprendimo spėjo pagarsinti, kad paaiškėjus, jog kaltinamojo ir nukentėjusiosios advokatai yra verslo partneriai, jau 20 metų kartu dirbantys advokatų kontoroje „Girdziušas ir partneriai“, buvo kreiptasi į Advokatų tarybą. Šios klausta, ar tai neprieštarauja advokatų etikai.

Gauto atsakymo esmė: pati kontora, kaip juridinis vienetas, sutarčių su klientais nesudaro. Šias sudaro tik jos advokatai, kurie dirba savarankiškai. Be to, tai sąlygoja ir konfidencialumo principas, kurio privalo laikytis advokatai.

Tačiau, pasikeitusi nukentėjusiosios pozicija teisme, šiam užsidarius nuo žiniasklaidos, priminė gerai išmoktus namų darbus. S.B. pareiškė esą prieš ją smurtavo ne M.Mažeika, o mergina. Ir šią į judviejų su teisiamuoju išsinuomotą Žemaičių gatvės tada vidury nakties atvežė M.Mažeikos draugas. Po to, kai jau buvo išėjusi pas juos viešėjusi draugų pora.

Teismas apklausė minėtą teisiamojo draugą, tačiau šis tikino nežinantis mįslingosios nakties vaiduoklės anketinių duomenų. Ir negalintis nurodyti, kur ji gyvena, nors ir parvežė ją po „incidento“ namo.

Naujas Mindaugo Mažeikos teismas | 19 nuotr.



















Tradicinė taktika

Kaltinimą šioje byloje palaikęs Kauno apygardos Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Egidijus Palaima siūlė M.Mažeikai trejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

M.Mažeikos advokatas R.Girdziušas prašė jo ginamąjį išteisinti.

Žiniasklaidai R.Girdziušas taip pat teigė, esą įrodymų, kuriais būtų galima patikimai remtis, kad M.Mažeika padarė jam inkriminuojamas veikas, nėra. Nors, kaip jau rašyta, nukentėjusiosios paiešką policija pradėjo, gavus jos mamos pareiškimą. Po to, kai ši sulaukė dukters jai telefonu atsiųstos nuotraukos, bylojančios apie patirtą smurtą.

Apklausta teisme liudytoja, S.B. mama, kaip ir sesuo, pasakojo tą patį, ką ir ikiteisminio tyrimo metu. Ir šiais jų parodymais taip pat buvo grindžiami M.Mažeikai pareikšti kaltinimai.

Tačiau, R.Girdžiušas žiniasklaidai teigė, kad kaltinimų, pareikštų jo ginamajam, pagrindas – tik nukentėjusiosios nusiskundimai ir šiai diagnozuotas psichikos sutrikimas, kurį galėjo lemti ir intoksikacija narkotinėmis medžiagomis. „Dėl to ir Valstybinė ligonių kasa nepareiškė mano ginamajam jokio ieškinio už jos gydymą“, – buvo linkęs akcentuoti jau 40 metų advokatu dirbantis R.Girdziušas.

Viešos neviešos paslaptys

Nukentėjusiosios sveikatos būklė bei gydymo eiga buvo viena iš priežasčių nagrinėti šią bylą už uždarų durų.

Teisėja paskelbė teismo procesą neviešu, pripažindama, kad byloje yra ir duomenų apie intymų gyvenimą.

Nukentėjusioji per baigiamąsias šios bylos kalbas jau nebedalyvavo – parašė pareiškimą tęsti procesą be jos. Nedalyvavo S.B. ir skelbiant nuosprendį, kuriuo M.Mažeika buvo pripažintas smurtavęs prieš ją. O kartu su šiuo nuosprendžiu buvo priimta nutartis kreiptis į Kauno apylinkės vyriausiąjį prokurorą – dėl galimai pačios nukentėjusiosios ir dar dviejų liudytojų padarytos nusikalstamos veikos, duodant teisme melagingus parodymus.

Tačiau, teisėja R.Paulauskaitė, skirdama M.Mažeikai ketverių metų įkalinimą, t.y. griežtesnę bausmę už grėsusios vidurkį, iš kaltinimo jam pašalino smurtą prieš šeimos narį. Konstatuota, kad jo ir S.B. nesiejo tokie santykiai.

M.Mažeika pripažintas kaltu ir dėl neteisėto disponavimo lorazepamu, kurio rasta ir šturmuotame bute, ir per jo asmens kratą policijoje. Nors tai ir nėra draudžiama medžiaga, tačiau ją turi paskirti medikai, o byloje tokių duomenų nėra.

Žmogžudystės šešėlis

Belaukdamas minėto Kauno apylinkės teismo verdikto, M.Mažeika išgirdo ir nuosprendį dėl savo draugo, taip pat siejamo su agurkiniais, nužudymo 2016-ųjų kovą.

Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota onkologinė liga, kurį laiką tapusi jo skydu, nors kaip teigia faktai, ši jam netrukdė daryti naujų nusikaltimų.

Už minėtą nužudymą Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Vingilė pernai rugpjūtį pasiuntė M.Mažeiką už grotų dvylikai metų.

Apskundė jis su R.Girdziušu ir šį nuosprendį. Skundą gavęs Apeliacinis teismas atnaujino įrodymų tyrimą, tačiau šis įstrigo, paskelbus karantiną.

Išnagrinėti M.Mažeikos skundą dėl bausmės už smurtą prieš S.B., kurią kartu su juo apskundė ir pastaroji, bei neteisėto disponavimo narkotikais Kauno apygardos teismas iki karantino spėjo. Nors M.Mažeika ir bandė nušalinti vieną iš teisėjų kolegijos, kuri gavo šiuos skundus, narių – jau minėtą A.Vingilę, pasiuntusią jį dėl žmogžudystės ilgiems metams už grotų. Tačiau, kiti kolegijos nariai šį M.Mažeikos prašymą atmetė.

Maža, bet neesminė pergalė

Šiandien minėta Kauno apygardos teismo teisėjų Giedriaus Endriukaičio, Aurelijaus Rauckio ir Aušros Vingilės kolegija paskelbė, kad atmetė ir S.B. skundą, o M.Mažeikos tenkino iš dalies, panaikindama jam vieną kaltinimą iš Kauno apylinkės teismo paskelbto nuosprendžio.

Kauno apygardos teismas išteisino M.Mažeiką dėl neteisėto disponavimo minėtame Žemaičių gatvės bute rastomis narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. „Nes neįrodyta, kad šios priklausė nuteistajam ir, kad jis davė šių kvaišalų S.B.“, – konstatuojama šiandien M.Mažeikai paskelbtame naujame nuosprendyje. O tai konstatavus, ir ankstesnė jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta beveik metais – iki trejų metų ir 20 dienų įkalinimo.

Likusi Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, paskelbto prieš penkis mėnesius M.Mažeikai, dalis liko nepakeista. Ir šiandien jis su minėtais nedideliais pakeitimais įsiteisėjo.