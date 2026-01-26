Šokiruojančio savaitgalio kriminalo pėdsakais: ne kartą teistus 16-mečio skriaudikus prašoma suimti

Kaip jau rašyta, policijos suvestinės pranešė, kad sausio 24 d. apie 15.20 val. Pramonės prospekte du iš matymo pažįstami vyrai įsodino į automobilį „Audi Q5“ vyrą, gimusį 2009 metais, bei nusivežę į mišką reikalavo pinigų. Įtariamieji, gimę 2002 ir 1982 metais, uždaryti į areštinę. Nukentėjęs po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šis suvestinių pranešimas, anot pareigūno, susipažinusio su pradėto ikiteisminio tyrimo medžiaga, nėra visiškai tikslus. Pasak pašnekovo, niekas per prievartą minėto šešiolikmečio į šį automobilį nesodino – prieš jo minimą egzekuciją jis su minėtais už jį vyresniais asmenimis važinėjo po miestą. Ir šis įvykis turi priešistorę, susijusią su kažkokiais verslo santykiais tarp šešiolikmečio ir įtariamųjų.
Be to, anot portalo kauno.diena.lt pašnekovo, fizinė prievarta prieš šešiolikmetį, reikalaujant kelių šimtų eurų, vyko ne miške, o netoli tos vietos, kur jis nurodo buvęs įsodintas į automobilį, esančiame miškelyje. Nors ten jis ne tik muštas, bet ir sualukė grasinimų, dėl kurių pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir viskas truko apie pusvalandį.
Tačiau, kaip jau užsiminta, dėl šešiolikmečiui skirto ambulatorinio gydymo, jo patirti sužalojimai nėra sunkūs.
Apie šį įvykį pranešė nepilnamečio tėvai, kai jis, paleistas savo bendrakeleivių, grįžo į namus.
Įtariamųjų automobilio sulaikymą to paties šeštadienio vakarą V. Krėvės prospekte – prie žiedo su Pramonės prospektu, pagal šešiolikmečio nurodytą jo modelį bei valstybinius numerius, spėjo įamžinti portalo kauno.diena.lt fotografas.
Teigiama, kad šiuo automobiliu važiavo abu įtariamieji, kurie – taip pat kauniečiai. Abu jie – jau ne kartą teisti už įvairius tyčinius nusikaltimus. Ir tai gali būti atsakymas, kas tarp šių dviejų asmenų su skirtingomis pavardėmis, tarp kurių – 20-ies metų amžiaus skirtumas, bendro.
Pirmadienį kreiptasi į teismą dėl įtariamųjų suėmimo maksimaliam leistinam pirminiam trijų mėnesių terminui ir visais trim pagrindais – kad, paleisti į laisvę, jie gali bėgti bei slėptis nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, jam trukdyti bei daryti naujus nusikaltimus.
Toks sprendimas priimtas, atsižvelgiant į įtariamųjų teistumus bei nukentėjusiojo, kuris iki šio įvykio į teisėsaugos akiratį patekęs nebuvo, amžių, nors nusikaltimas, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal už jį gresiančią maksimalią bausmę – laisvės atėmimas iki dvejų metų, priskiriamas nesunkiems.
Kauno apylinkės teismo posėdžiai, kuriuose dvi šio teismo teisėjos nagrinės minėtus ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro prašymus, numatyti pačioje darbo dienos pabaigoje. Tačiau teismo sprendimai turi būti paskelbti dar šiandien, nes vakare baigiasi 48 valandos, kai galima laikyti įtariamuosius už grotų be teismo leidimo.
