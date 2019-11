Slaugytojų žūties byla: paaiškėjus, ką nuslėpė advokatas, teisiamoji jo atsisakė

Kauno apylinkės teisme, narpliojančiame vieną tragiškiausių pastarojo meto avarijų pakaunėje, per kurią žuvo dvi vienos Kauno ligoninės slaugytojos, šiandien nebepasirodė Indros Mačiulienės, kaltinamos sukėlus šią tragišką atomazgą, advokatas Dalius Gintautas. Po portalo kauno.diena.lt publikacijos apie tai, kad jau beveik dvejus metus šiame teisme nagrinėjama ir jo byla, I.Mačiulienė atsisakė jo paslaugų.

Neeilinis akibrokštas

Kaip jau rašyta, šis akibrokštas paaiškėjo visai atsitiktinai, prieš praėjusį šios bylos posėdį teismo švieslentės skyrelyje apie kaltinamuosius aptikus ir I.Mačiulienės, ir D.Gintauto pavardes.

Pastarojo byloje, kurioje jam pareikšti kaltinimai dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, dokumentų klastojimo bei aplaidaus apskaitos tvarkymo, turėjo būti skelbiama nutartis, susijusi su bylos liudytojais.

O jų – net 120. Būtent dėl to šis teismo procesas ir užsitęsė.

D.Gintauto byla perduota Kauno apylinkės teismui 2017-ųjų gruodį.

108 lapų jos kaltinamajame akte D.Gintautas – dar vienos įmonės vadovas. Tačiau po trylikos šios bylos nagrinėjimo mėnesių jis sugebėjo kažkokiu būdu tapti advokatu.

Panašu, kad tokie jos gynėjo „nuotykiai“ buvo siurprizas ir pačiai I.Mačiulienei. Bent taip atrodė sekant iš šono neįprastą jų diskusiją prieš praėjusį teismo posėdį.

Iškalbingos kontratakos

Sulaukė tada psichologinio spaudimo iš I.Mačiulienės palaikymo komandos ir šios publikacijos autorė.

Iš pradžių viena labai savimi pasitikinti moteris išsikvietė ją prieš posėdį iš teismo salės į koridorių, kuriame bandė įrodinėti, kad žurnalistė neturi teisės sieti D.Gintauto ir I.Mačiulienės bylų. Po posėdžio ši moteris jau teigė, kad parašiusi apie D.Gintauto bylą žurnalistė esą pažeis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Bandė tada kontratakuoti ir pats D.Gintautas, pareiškęs esą, jeigu žurnalistė parašys apie jo bylą, pridarys nemalonumų šią nagrinėjančiai teisėjai.

Tačiau viskas baigėsi tuo, kad už savaitės po minėtos publikacijos pasirodymo I.Mačiulienė pati nutraukė su D.Gintautu sutartį, tą pačią dieną nusisamdžiusi kitą advokatę.

Tiesa, šiandieninio posėdžio išvakarėse susirgo ir pati I.Mačiulienė, kas leidžia daryti prielaidą, kad D.Gintauto paslaugų atsisakymas gali būti tiesiog naujas taktinis jos ėjimas. Be to, anot portalą kauno.diena.lt konsultavusių teisėsaugininkų, I.Mačiulienės byla – taip pat ne pirma, kurią beveik išnagrinėjus, staiga nutraukiama sutartis su teisiamąjį gynusiu advokatu D.Gintautu.

Tragedija pakeliui į mokslus

Kaip jau rašyta, 41-erių I.Mačiulienė kaltinama vairuodama pernykštės lapkričio 14-osios vidurdienį automobilį „Opel Meriva“ kelyje Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai pažeidusi Kelių eismo taisykles, t. y. nesiėmusi visų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų asmenų saugumui, neatsižvelgusi į važiavimo sąlygas, vietovės reljefą ir eismo intensyvumą, jog galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, dėl ko nesuvaldė transporto priemonės, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su šia važiavusia „Škoda Octavia“.

Šia į Alytaus kolegiją vyko trys Kauno K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Petrašiūnų padalinio slaugytojos bei šių grupiokė iš kitos gydymo įstaigos. Visos mokėsi minėtoje kolegijoje laisvu nuo budėjimų metu – buvo jos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos nuolatinių studijų pirmakursės.

Per šią tragišką kaktomušą, įvykusią kelio vingyje ties Margininkais, žuvo pusė slaugytojų ekipažo – automobilį „Škoda“ vairavusi 50-metė Daiva Jadvyga Aravičienė bei už jos sėdėjusi 44-erių Alė Eringytė. Jų pusei teko susidūrimo smūgis.

Kaltės nepripažįsta

Tose pačiose apylinkėse – Taurakiemyje – savo gyvenamąją vietą deklaravusi I.Mačiulienė, dėl ko kelias, kuriame įvyko tragedija, jai turėjo būti žinomas, ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino. Ji tikino neviršijusi leistino greičio. Tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl nesuvaldė automobilio ir išvažiavo į priešingą eismo juostą.

Nepripažino savo kaltės I.Mačiulienė, kuri, kaip paaiškėjo, yra trijų vaikų, vieno iš kurių auginimo atostogose tebėra iki šiol, mama, ir stojusi prieš teismą, pareikšdama, kad duos parodymus tik po visų liudytojų apklausos.

Tačiau portalui kauno.diena.lt I.Mačiulienė tada prisipažino vairavusi minėtą opelį tą lemtingą pernykštę lapkričio 14-ąją pirmą kartą – jos sutuoktinis tik įvykio išvakarėse buvo sudaręs šios transporto priemonės panaudos sutartį su Kauno autoservisu „Žėrutis“. Be to, ji teigė, kad po kaktomušos, už kurią yra teisiama, ir ji tris savaites gulėjo ligoninėje, kurioje jai buvo atliktos dvi operacijos, nes ir jai tada buvo lūžę šeši kaulai.

Išgyvenusiųjų parodymai

Kaip jau rašyta, viena iš išgyvenusių slaugių ekipažo narių, kuriai konstatuotas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nors ji įvykio metu buvo praradusi sąmonę ir buvo nedarbinga pusę metų, teisme pasakojo, kad sėdėdama automobilio priekyje – šalia vairuotojos, mačiusi, dėl ko pradėjo mėtyti kelio vingyje staiga priešpriešiais išnirusį opelį. Esą tai prasidėjo po to, kai šio ratai kabino kelkraštį.

Viskas truko vos kelias sekundes – automobilį „Škoda“ vairavusi D.J.Aravičienė per tą laiką tik sulėtino greitį, kurio niekada ir neviršydavo – stengdavosi išvykti anksčiau, kad nereikėtų labai skubėti.

Šį jos pastebėjimą patvirtino ir liudytojas, taip pat, kaip ir I.Mačiulienės vairuotas opelis, tada važiavęs Kauno pusėn ir vienas pirmųjų atvykęs į tragedijos vietą. Teisme jis pasakojo, kad opelio vairuotoja tada jam teigusi, kad viskas įvyko, kai ją „užnešė“.

Antroji gyva likusi „Škoda Octavia“ keleivė, turinti tik liudytojos statusą, nes per tragediją fiziškai beveik nenukentėjo ir iš sumaitoto automobilio išlipo pati, teisme pasakojo: „Turiu jau dvejų metų vairuotojos stažą, todėl galiu pasakyti, kad priešpriešiais kelio vingyje išnirusio opelio greitis buvo pakankamai didelis, dėl ko šio vairuotojai ir nepavyko jo suvaldyti.“ Ši liudytoja pasakojo, kad prieš pat opelio smūgį į jų automobilį užsidengė veidą ir susilenkė. O, kai po smūgio atsimerkė, niekas iš bendrakeleivių į jos šauksmą neatsiliepė. Buvusiosios priekyje buvo prispaustos, o šalia sėdėjusi A.Eringytė buvo nukritusi be gyvybės ženklų jai ant kelių.

Nukentėjusiųjų – devyni

Nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti devyni asmenys: A.Eringytės mama, keturios seserys bei sutuoktinis, D.J.Aravičienės vyras ir dukra bei jau minėta žuvusiųjų bendradarbė, įvykio metu patyrusi rankos lūžį bei daugybinius sumušimus.

Teisme ji pasakojo galiausiai turėjusi išeiti iš darbo, nes dėl patirto alkūnkaulio ir stipinkaulio lūžio, kurio padariniai, medikų prognozėmis, jausis dar mažiausiai metus, slaugytojos padėjėjos darbas dėl šiam būdingo fizinio krūvio jai tapo per sunkus. Be to, teko mesti ir mokslus, nes kolegija, į kurią vykstant įvyko tragedija, ir tas kelias, kuriame įvyko susidūrimas, jai iki šiol asocijuojasi su žuvusiomis. O automobilį „Škoda“ vairavusi D.J.Aravičienė buvo gera jos draugė.

Bendra visų nukentėjusiųjų prašomo moralinio atlygio suma siekia 155 tūkst. eurų. Jo prašoma solidariai iš I.Mačiulienės ir draudimo bendrovės „Ergo“, kurioje buvo apdraustas teisiamosios vairuotas opelis.