Skandalingasis tyrimas ir vėl užbuksavo, tačiau svarbus postas jau užimtas

Kauno prokurorai, prieš penkis mėnesius atnaujinę ikiteisminį tyrimą dėl praėjusios vasaros įvykių viename Aleksoto prekybos centre, kurių epicentre atsidūrė buvęs Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Nerijus Mikelionis, dėl to savo noru palikęs šias pareigas, šiandien vėl jį nutraukė. O per tą laiką, kol jis vyko, baigėsi ir konkursas į Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovus, paskelbtas už šešių dienų, kai šis ikiteisminis tyrimas buvo pirmą kartą nutrauktas, bet po to atnaujintas – likus porai dienų iki įvertinimo, ar pretendentai atitinka bendruosius reikalavimus.