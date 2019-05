Skandalingajam ligoniui gresia dar vienas teistumas

Ne tik smurtavo, bet ir tyčiojosi

Kaip jau rašyta, per šią Kauno policijos bei ugniagesių gelbėtojų operaciją buvo išlaisvinta M.Mažeikos įkaite tapusi jo sugyventinė. Vienas iš perduodant bylą teismui jam pareikštų kaltinimų – nesunkus savo šeimos nario sveikatos sutrikdymas kankinant ar itin žiauriai.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, neprognozuojamu elgesiu garsėjantis M.Mažeika, apie ką byloja ir jo pravardė, būdamas apsvaigęs prieš šią moterį ne tik smurtavo, bet ir iš jos tyčiojosi. Tam naudoti ne tik kumščiai, bet ir, pavyzdžiui, alus.

Kaip jau rašyta, nukentėjusiajai pagaliau atsidūrus greitosios pagalbos medikų rankose, labiausiai į akis krito akivaizdaus smurto žymės jos veide. O po kai kurių jos tada pasakytų frazių ji buvo perduota psichiatrams, kurie dėl pacientei tada konstatuotos sunkios psichologinės būklės ne iš karto leido teisėsaugininkams nukentėjusiąją apklausti.

Nustatyta, kad M.Mažeika jai buvo davęs ir kokaino, kurio buvo aptikta šturmuotame bute.

Įkalčiai virto kaltinimais

Rado ekspertai, kuriems M.Mažeika buvo nuvežtas po sulaikymo, draudžiamų medžiagų ir jo organizme.

Be to, šturmuotame bute, kaip ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje, buvo rasta tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Iš viso rastos aštuonios tokios tabletės.

Kiti du kaltinimai, pareikšti M.Mažeikai, siejami su minėtais radiniais. Jis kaltinamas ir neteisėtu disponavimu narkotikais be tikslo platinti bei turint tokį tikslą. Už pastarąjį nusikaltimą jam gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už nesunkų sugyventinės sveikatos sutrikdymą kankinant ar itin žiauriai – laisvės atėmimas iki penkerių metų. Ir abiem atvejais Baudžiamasis kodeksas nenumato jokios kitos alternatyvos.

Jau devynis kartus teistas 43-ejų M.Mažeika tradiciškai savo kaltės pripažinti nelinkęs. O jeigu dalį jos ir pripažįsta, tai linkęs rasti tam pasiteisinimų.

Gauta nuotrauka išgąsdino

Pavyzdžiui, M.Mažeika teisinosi atsikraustęs į minėtą Žemaičių gatvės butą tik jo šturmo išvakarėse. Ir tądien, kai buvo sulaikytas, esą jau ketino kreiptis į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, vykdžiusį intensyvią jo priežiūrą apykojės pagalba, Apeliaciniam teismui eilinį kartą paleidus jį iš suėmimo, kad būtų leista pakeisti gyvenamąją vietą.

Lig tol ši buvo jo tėvų adresas Sargėnuose, kur pirmiausiai ir apsilankė policija, sulaukusi M.Mažeikos sugyventinės mamos pareiškimo dėl dukters dingimo. Ši slapčia nuo kankintojo sugebėjo kažkokiu būdu atsiųsti telefonu mamai savo nuotrauką. Pastaroji, ją išvydusi, nedelsiant kreipėsi į policiją.

Neradę nei dingusiosios, nei iš karto įtariamuoju dėl to tapusio M.Mažeikos pastarojo tėvų namuose Sargėnuose, policijos pareigūnai atskubėjo į jau minėtą Žemaičių gatvės butą, gavę duomenų, kad sugyventiniai išvakarėse jį išsinuomojo. Tačiau, jau neatmesdami ir galimo pačio tragiškiausio finalo, dėl ko iš anksto iškviesti ir greitosios medikai.

Išdavė telefono skambutis

Iš pradžių minėto Žemaičių gatvės buto durų niekas neatidarė. Tačiau, pareigūnams surinkus M.Mažeikos mobiliojo telefono numerį, šis suskambo buto viduje.

Konstatavus, kad jo langus dengia naktinės užuolaidos, pagalbon iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Šiems kopėčioms pasiekus minėtus langus ir jau ketinant per juos laužtis, M.Mažeika pats atidarė policijai buto duris.

Kol kas nukentėjusioji jam jokio ieškinio nepareiškė. Tačiau, dar gali tai padaryti iki įrodymų tyrimo pradžios teisme.

M.Mažeika buvo pažįstamas su šia iš Jonavos rajono kilusia keturiolika metų jaunesne moterimi, anksčiau dirbusia pardavėja didžiuosiuose Kauno prekybos centruose, tačiau bylon sugulusių įvykių metu jau niekur nedirbusia, ne vienerius metus. Tačiau ankstesnėse M.Mažeikos bylose ji nefigūravo – nei kaip galima liudytoja, nei kaip automobilių, prie kurių vairo jis ne kartą nutvertas neturintis teisės vairuoti, o kartkartėmis – ir neblaivus, savininkė.

Kaip jau rašyta, kiekvienu atveju M.Mažeika vairuodavo vis kitą esą savo pažįstamų automobilį.

Nužudymo bylą nagrinės iš naujo

Baudžiamąją bylą dėl įvykių minėtame Žemaičių gatvės bute skubėta perduoti teismui, kaip įmanoma, greičiau, nes gegužės 29-ąją baigiasi M.Mažeikos suėmimo pratęsimas.

Kauno apylinkės teismas, konstatavęs, kad šis kaunietis, turintis iškalbingą pravardę, darosi vis pavojingesnis, pratęsė jo suėmimą jau tris kartus. O Kauno apygardos teismas, motyvuodamas tuo, kad kitos galimybės užkirsti kelią naujoms M.Mažeikos nusikalstamoms veikoms nėra, visais atvejais jo skundus dėl taikomos pačios griežčiausios kardomosios priemonės atmetė.

Perdavus bylą teismui, dabar tolesnis M.Mažeikos laikymas už grotų – jau teisėjų kompetencijoje. Naująją jo bylą nagrinės Kauno apylinkės teismas.

Kaip jau rašyta, dar viena M.Mažeikos byla yra įstrigusi Kauno apygardos teisme. Joje M.Mažeika kaltinamas savo draugo, taip pat siejamo su agurkiniais, nužudymu 2016-ųjų kovą. Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota onkologinė liga.

Minėta byla jau buvo beveik išnagrinėta, konfiskuojant valstybės naudai ir teisiamojo mamos 2016-ųjų lapkritį paleidžiant jį iš suėmimo sumokėtą 20 tūkst. eurų užstatą, ko pinigų savininkė neapskundė. Tačiau dėl bylą nagrinėjusio teisėjo ligos ne per seniausiai ji paskirta kitai teisėjai. Ir vėl bus nagrinėjama iš naujo.