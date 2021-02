Šiurpios kaktomušos atomazga: velnio globotą recidyvistą nubaudė Temidė

Gaudynės truko neilgai

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai atėmė iš šio recidyvisto teisę penkerius metus vairuoti bet kokią transporto priemonę ir skyrė jam 90-ies parų areštą. Taip pat konfiskavo iš šio kelių erelio 600 eurų, kuriuos jis sumokėjo savo pusbroliui už nepataisomai sudaužytą BMW. Šio jis ne tik nepersiregistravo savo vardu, bet ir neturėjo teisės vairuoti, nes tokia teisė už tai, kad jau vairavo automobilį neblaivus, iš jo praėjusią vasarą buvo atimta.

Portalas kauno.diena.lt rašė, kad šis šiurpus eismo įvykis buvo užregistruotas per pernykštes Kalėdas – gruodžio 26-osios naktį, apie 1.45 val., Vilijampolėje. Maždaug tokiu laiku netoli Kauno ribos – ties Raudondvario pl. 172 namu mobilųjį postą įsirengę policijos pareigūnai pastebėjo nuo Raudondvario atvažiuojantį įtartinai manevruojantį automobilį. Stabdomas jis nestojo. Priešingai – padidinęs greitį nurūko Senamiesčio link.

Bėglį persekioti ėmė kitas policijos ekipažas, važiavęs jam iš paskos ir tapęs šio akibrokšto liudininku. Tačiau persekiojamo BMW vairuotojas ne tik nekreipė dėmesio į įjungtus jį besivejančio pareigūnų automobilio garsinius ir šviesos signalus, bet ir vis labiau nuo šio tolo. Galiausiai jis rastas atsitrenkęs į metalinį šalikelės stulpą ties Raudondvario pl. 141.

Sąmonę atgavo ligoninėje

Kaktomušos vieta atrodė kraupiai – BMW buvo išsilakstęs gabalais, o jo vairuotojas, kuris greičiausiai buvo neprisegęs saugos diržo, išsviestas iš automobilio gulėjo be sąmonės ant šaligatvio.

Įtarus, kad šis kelių erelis galėjo patirti sunkią galvos traumą, iš įvykio vietos jis buvo išvežtas tiesiai į Klinikų reanimaciją. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ir vėl velnias girtam pakišo pagalvę, – konstatavus kur kas lengvesnius lūžius, 36-erių Ernestas K. netrukus buvo perkeltas į kitą skyrių, kuriame taip pat ilgai neužsibuvo. Per tą laiką policija gavo toksikologų atsakymą dėl galimos alkoholio koncentracijos šio vairuotojo kraujyje.

Pirminė informacija, kad bėglys buvo neblaivus, nes pareigūnai jautė nuo jo sklindantį alkoholio kvapą, pasitvirtino su kaupu. Toksikologai nustatė, kad įvykio metu Ernesto K. kraujyje buvo mažiausiai 2,41 prom. alkoholio, kas prilygsta beveik sunkiam girtumo laipsniui.

Apklaustas ikiteisminį tyrimą pradėjusių teisėsaugininkų, jis prisipažino girtavęs gruodžio 25-ąją Raudondvaryje, kur viešėjo pas iš matymo pažįstamus asmenis. Nors ir planavo tądien grįžti atgal į Kauną, tačiau, kaip įgyvendino šį savo planą, Ernestas K. jau teigė neatsimenantis. Atgavo sąmonę jau ligoninėje. Ir, kas įvyko, sužinojo iš gydytojo, kuris stebėjosi, kaip jis liko gyvas.

Tiesą atskleidė pusbrolis

Ernestas K. tikino daugiau apie savo kelionės pabaigą sužinojęs iš televizijos reportažo. Ir daugiau nieko papasakoti negalintis, bet labai gailisi dėl to, kas įvyko.

Jo pusbrolis, kurio vardu buvo registruotas BMW, taip pat teigė sužinojęs apie šį įvykį iš televizijos. Ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams jis pasakojo naudojęsis šiuo automobiliu apie pustrečio mėnesio. O prieš dvi savaites iki įvykio pardavė jį pusbroliui Ernestui K., su kuriuo bendravo tik per socialinius tinklus.

Ernesto K. pusbrolis teigė neišregistravęs iš "Regitros" duomenų bazės kaip BMW savininkas dėl dviejų priežasčių – neturėjo tuo metu laiko, be to, naujasis šio automobilio šeimininkas prašė to nedaryti, nes jis turi reikalų su antstoliais ir nenori rizikuoti.

Panašu, kad Ernestas K. nemelavo, nes per pastaruosius šešiolika metų jis jau teistas dešimt kartų už įvairius nusikaltimus: vagystes, kurių daugiausia, neteisėtą valstybės sienos perėjimą ir disponavimą suklastotu dokumentu, fizinio skausmo sukėlimą, pasipriešinimą pareigūnams bei apiplėšimą bendrininkų grupėje. Ir šiuos nuosprendžius jam paskelbė septyni šalies teismai: Kelmės, Šilalės, Raseinių, Lazdijų, Kauno, Trakų ir Jurbarko. Galiausiai jis buvo pasiųstas už grotų daugiau kaip septyneriems metams. Atlikęs bausmę išėjo į laisvę 2017-ųjų pabaigoje.

Skyrė solidžią baudą

Be jau minėtos baudžiamosios bylos, už vairavimą esant daugiau kaip 1,5 prom., iškėlimo, Ernestas K. buvo patrauktas ir administracinėn atsakomybėn už tąnakt padarytus keturis Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus. Jam surašytas protokolas už vairavimą neturint tokios teisės, nepaklusimą uniformuotų pareigūnų reikalavimui sustoti, važiavimą gruodžio mėnesį su vasarinėmis padangomis ir be techninės automobilio apžiūros dokumentų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras buvo nurodęs policijai ir patikrinti, ar jis nepažeidė tada judėjimo tarp savivaldybių draudimo. Jau vien todėl, kad oficiali Ernesto K. gyvenamoji vieta – gimtieji Šiauliai.

Tačiau policija minėto pažeidimo neįžvelgė.

Jau išnagrinėta Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose ir administracinė Ernesto K. byla. Teisėja Sigita Kazlauskienė už minėtus keturis administracinius nusižengimus niekur nedirbančiam ir Užimtumo tarnyboje neregistruotam Ernestui K. skyrė 1 300 eurų baudą, t.y. grėsusios didžiausios sankcijos už nepaklusimą uniformuotų pareigūnų reikalavimui sustoti vidurkį. Taip pat ketveriems metams atėmė iš jo teisę vairuoti transporto priemones ir konfiskavo tai, kas liko iš BMW.

Teisėjų nuomonės išsiskyrė

S.Kazlauskienės kolegė Vaiva Nevardauskienė, sprendusi, kaip nubausti Ernestą K. dėl vairavo nustačius daugiau nei 1,5 prom., prieš tai konstatavo, kad netikslinga konfiskuoti nuolaužų krūvą, likusią iš BMW. Ir konfiskavo iš Ernesto K. šio automobilio piniginę vertę, nurodytą jo pirkimo–pardavimo iš pusbrolio sutartyje, t.y. 600 eurų.

Tačiau V.Nevardauskienė trečdaliu – iki 60-ies parų arešto – sumažino pačios Ernestui K. skirtą maksimalų galimos šios rūšies bausmės už padarytą nusikaltimą 90 parų terminą, nes jis pripažino savo kaltę ir teigė, kad gailisi. Nepaisant to, iš šio piktybinio kelių erelio ji maksimaliam penkerių metų terminui atėmė teisę vairuoti.

Šis baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo, nes nuteistasis jo neskundė. S.Kazlauskienės nutarimo dėl Ernestui K. skirtos bausmės už padarytus administracinius nusižengimus apskundimo terminas dar nepasibaigęs.