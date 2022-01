Šiurpi Zoologijos sodo mįslė – su vagystės šešėliu

Kaip jau rašyta, šis – iš pažiūros apie 40-50 metų vyras buvo rastas prie pat Zoologijos sodo tvoros, tačiau jau jo teritorijoje, antradienį – apie 10.30 val. Patikslintais duomenimis, Zoologijos sodo dalyje ties Kauno technologijos universiteto studentų miesteliu. Ir manoma, kad jis čia pasimirė iš vakaro arba naktį, nes radimo metu buvo apsnigtas.

Portalo kauno.diena.lt šaltinių duomenimis, iš pradžių įtartiną kauburį ties tvora pastebėję sodo darbuotojai net pamanė, kad tai – koks nors gyvūnas. Tik priėjus arčiau paaiškėjo, kad tai – susirietusio žmogaus palaikai.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Apie tai, kad velionis gali būti benamis nuspręsta iš jo aprangos. Nepaisant metų laiko, šis smulkaus sudėjimo tamsių rudų plaukų nežinomasis, vilkintis juoda striuke bei dėvintis džinsus, avėjo sportinius batelius. O šalia jo rasta vasarinė mėlynos spalvos kepuraitė su snapeliu.

Abejonių, kad jis pateko į Zoologijos sodo teritoriją per skylėtą šio tvorą – esą dėl pernai rudenį prasidėjusios ir iki 2023-ųjų rudens truksiančios renovacijos, abejonių nėra. Tačiau, kaip jau rašyta, po šio šiurpaus radinio gūščiota pečiais, ko šiam vyrui čia prireikė.

Nei ką pavogsi, nei rasi maisto ar pastogę. Viskas rakinama, o naktį budima, nuolat apeinant teritoriją.

Anot Zoologijos sodo atstovės, šioje dalyje, kur rasti palaikai, yra laikomi paukščiai. O po to artimiausia tigrų buveinė. „Nei ką pavogsi, nei rasi maisto ar pastogę. Viskas rakinama, o naktį budima, nuolat apeinant teritoriją“, – teigė minėta portalo kauno.diena.lt pašnekovė, tikinusi, kad niekada jų įstaiga neturėjo ir problemų su benamiais. Be to, kaip akcentavo ji pati, nerasta prie mirusiojo palaikų ir jokių galimai vogtų daiktų.

„Mes neturime jokių prielaidų, ko šiam žmogui pas mus prireikė“, – sakė Zoologijos sodo atstovė, patikslinusi ir tai, kad velionis aptiktas gana nuošalioje vietoje.

Tačiau galimą prielaidą, kad jis čia atsidūrė, prispirtas gamtinių reikalų, pagal tai, kas buvo aptikta, linkę atmesti ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo pradėję teisėsaugininkai.

Bet šie prisiminė, kad prieš kelis mėnesius buvo pranešta apie pavogtus vienos firmos, dalyvaujančios Zoologijos sodo renovacijoje, įrankius. Nuostolis siekė apie porą tūkstančių eurų. Ir įtariamieji šia vagyste iki šiol nerasti.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Šiandien ryte dar nebuvo gauta žinių ir iš Teismo medicinos ekspertų, turinčių atlikti nežinomojo palaikų skrodimą.