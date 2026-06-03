Šiurpą keliantis incidentas Dainavoje: sulaikytas moterį laiptinėje smaugęs įtariamasis

Policininkai birželio 3-iosios popietę pranešė, kad sulaikytasis – gimęs 1999 metais.
Pranešimas apie incidentą V. Krėvės prospekto daugiabutyje Kaune buvo gautas šiąnakt, 00.49 val. Kaip teigė pati Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinusi nukentėjusioji, gimusi 2007 metais, ją laiptinėje užpuolė nepažįstamas vyras.
Mergina sakė, kad nepažįstamasis ją smaugė, tačiau, laimė, jai pavyko nuo jo pasprukti. Bėgdama nukentėjusioji pametė savo mobilųjį telefoną, bet susistabdžiusi praeivį ir papasakojusi, kas nutiko, specialiosioms tarnyboms paskambino iš jo telefono.
„Kauno dienos“ žiniomis, mergina pasakojo, kad minėtas nepažįstamas vyras ją sekė iki minėto daugiabučio, o tada paprašė, kad ji atidarytų duris ir įleistų jį į laiptinę. Pamaniusi, kad vyriškis tiesiog nori įeiti į laiptinę, bet nežino kodo, ji atidarė duris. Patekęs į vidų jis ją užpuolė.
Atvykę policijos pareigūnai naktį šukavo teritoriją šviesdamiesi prožektoriais, tačiau įtariamojo iškart rasti nepavyko.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)