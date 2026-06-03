Naktį Dainavoje – kaip siaubo filme: nepažįstamas vyras merginą sekė iki namo, o laiptinėje smaugė

Birželio 3 d. apie 00.49 val. gavę pranešimą apie įvykį į V. Krėvės prospekto daugiabutį Kaune lėkė gausios policijos pareigūnų pajėgos ir medikų brigada.
Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino pati nukentėjusioji, gimusi 2007 metais. Jauna moteris teigė, kad laiptinėje ją užpuolė nepažįstamas vyras. Jis puolė merginą smaugti, tačiau, laimė, jai pavyko nuo užpuoliko pabėgti.
Bėgdama nukentėjusioji pametė savo mobilųjį telefoną, bet susistabdžiusi praeivį ir papasakojusi, kas nutiko, specialiosioms tarnyboms paskambino iš jo telefono.
„Kauno dienos“ žiniomis, mergina pasakojo, kad minėtas nepažįstamas vyras ją sekė iki minėto daugiabučio, o tada paprašė, kad ji atidarytų duris ir įleistų jį į laiptinę. Pamaniusi, kad vyriškis tiesiog nori įeiti į laiptinę, bet nežino kodo, ji atidarė duris. Patekęs į vidų jis ją užpuolė.
Atvykę policijos pareigūnai naktį šukavo teritoriją šviesdamiesi prožektoriais, tačiau įtariamojo rasti nepavyko. Trečiadienio rytą Kauno apskrities policijos pateiktais duomenimis, merginą, kaip įtariama, užpuolęs ir prieš ją smurtavęs nepažįstamasis – dar nenustatytas.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)