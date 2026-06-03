 Naktį Dainavoje – kaip siaubo filme: nepažįstamas vyras merginą sekė iki namo, o laiptinėje smaugė

Naktį Dainavoje – kaip siaubo filme: nepažįstamas vyras merginą sekė iki namo, o laiptinėje smaugė

2026-06-03 11:03
Berta Banytė
<span>Naktį Dainavoje – kaip siaubo filme: nepažįstamas vyras merginą sekė iki namo, o laiptinėje smaugė</span>
Naktį Dainavoje – kaip siaubo filme: nepažįstamas vyras merginą sekė iki namo, o laiptinėje smaugė / Skaitytojų nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Birželio 3 d. apie 00.49 val. gavę pranešimą apie įvykį į V. Krėvės prospekto daugiabutį Kaune lėkė gausios policijos pareigūnų pajėgos ir medikų brigada.

Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino pati nukentėjusioji, gimusi 2007 metais. Jauna moteris teigė, kad laiptinėje ją užpuolė nepažįstamas vyras. Jis puolė merginą smaugti, tačiau, laimė, jai pavyko nuo užpuoliko pabėgti.

Bėgdama nukentėjusioji pametė savo mobilųjį telefoną, bet susistabdžiusi praeivį ir papasakojusi, kas nutiko, specialiosioms tarnyboms paskambino iš jo telefono. 

„Kauno dienos“ žiniomis, mergina pasakojo, kad minėtas nepažįstamas vyras ją sekė iki minėto daugiabučio, o tada paprašė, kad ji atidarytų duris ir įleistų jį į laiptinę. Pamaniusi, kad vyriškis tiesiog nori įeiti į laiptinę, bet nežino kodo, ji atidarė duris. Patekęs į vidų jis ją užpuolė.

Atvykę policijos pareigūnai naktį šukavo teritoriją šviesdamiesi prožektoriais, tačiau įtariamojo rasti nepavyko. Trečiadienio rytą Kauno apskrities policijos pateiktais duomenimis, merginą, kaip įtariama, užpuolęs ir prieš ją smurtavęs nepažįstamasis – dar nenustatytas. 

Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Šiame straipsnyje:
V. Krėvės prospektas
užpulta moteris
daugiabutis
smaugė moterį
nesunkus sveikatos sutrikdymas

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Komentarai

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Klausimas
Ko ji ten šlaistosi naktimis gatvemis ? Jei jau birbintis - tai iki ryto.
0
-1
Senelis
Ir vel Dainava..tai vidury baltos dienos kovo 11g senoliui trinktelejo ir atemes rankine dingo, senoli i ligonine isveze.. Dabar merginą paseke iki namu irlaiptinej smauge gerai kad ištruko bet niekadejas nerastas..Policija nesusitvarko su savo pareigom ..gal cia vienas ir tas pats siaucia...
1
0
Cha cha
Baiseu kai tailande
2
0
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