Šančių tragedijos byloje – vieša įtariamosios išpažintis, supykdžiusi velionio tetą

Kaltinama grubiu pažeidimu

Kaip jau rašyta, tragedijos metu vaiko auginimo atostogose buvusi ir iki šiol tebesanti A.Statkevičiūtė kaltinama įvažiavusi visureigiu „Audi Q5“ į pėsčiųjų perėją, neįsitikinusi ar ja neina pėstieji, ir viršydama leistiną greitį.

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai nustatė, kad A.Juozapavičiaus prospekte leistiną 50 km/val. greitį ji viršijo 10-20 km/val.

Šešiolikmetis buvo nusviestas apie 30 metrų nuo įvykio vietos.

Jis mirė už aštuonių valandų Kauno klinikų vaikų reanimacijoje.

Žuvusysis buvo Rusijos pilietis iš Murmansko, viešėjęs tą vasarą su tėvais pas Kaune gyvenančią močiutę. Tragedija įvyko liepos 31-osios popietę ne vieną panašią nelaimę menančioje nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties A.Juozapavičiaus prospekto ir Rusų gatvės sankryža, esančia Šančių kapinių prieigose.

Šešiolikmetis buvo partrenktas jau antroje eismo juostoje. „Pirmąja eismo juosta važiavęs autobusas, į kurį aš orientavausi, artėdamas prie perėjos, nestabdė. Todėl maniau, kad ši tuščia. Tačiau, beveik susilyginus su autobusu, į mano automobilį kažkas bloškėsi. Kai išlipus pasiteiravau autobuso vairuotojo, kas čia buvo, šis atsakė, kad į perėją išbėgo berniukas“, – sunkiai rinkdama žodžius pasakojo teisiamoji, teigusi, kad per dešimt vairavimo metų lig šiol neturėjusi jokios avarijos. Tik dvi jau nebegaliojančias nuobaudas už menkus Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Ne į visus klausimus atsakyta

Buvo linkusi A.Statkevičiūtė, teigusi, kad iki vaiko auginimo atostogų dirbo vadybininke vienoje Kauno bendrovėje, teisintis ir dėl interneto komentatorių kaltinimų, kad nepriėjo prie sunkiai sužaloto pėsčiojo.

Ji teigė buvo priėjusi ir ne kartą, tačiau teikti jam kokią nors pagalbą buvo per sunku – dėl patirto streso.

Anot A.Statkevičiūtės, jos kaltė – kad aklai pasitikėdama autobuso vairuotoju, nesulėtino greičio prie pėsčiųjų perėjos. Nors mano, kad šio neviršijo, nors teigė tuo metu į spidometrą nežiūrėjusi. „Turiu mažametį vaiką ir 60 km/val. greičiu mieste tikrai nevažinėju“, – tikino teisiamoji. Tačiau neatmetė, kad galėjo tada važiuoti ir 56 km/val. greičiu, kaip konstatavo jos advokatės Karinos Račkauskienės surastas ekspertas.

A.Statkevičiūtė tikino nesinaudojusi įvykio metu ir mobiliuoju telefonu ar jo internetinėmis programėlėmis. Ir tai konstatavo tyrimą dėl to atlikusi policija.

Teisiamoji teigė tik skambinusi po įvykio mamai, pas kurią, prižiūrėjusią tuo metu jos vaiką, tada skubėjo.

Tačiau nukentėjusiųjų advokatui Nerijui Plėdžiui pasiteiravus, ar ji po įvykio nepakeitė telefono, A.Statkevičiūtė tiksliai atsakyti negalėjo. Esą buvo sudužęs šio stiklas ir artimieji nešė jį į taisyklą. Ar tada buvo pakeistas tik stiklas, teisiamoji sakė nežinanti. Esą tuo metu jai ne tas rūpėjo.

Mįslingas užnugaris

Anot A.Statkevičiūtės, kad ji nemeluoja, jog autobuso vairuotojas sustojo tik už perėjos, įrodo jos filmuota medžiaga iš įvykio vietos. Pagal maršrutą skubančiam vairuotojui neturėjus laiko duoti jai savo telefono ir liepus užsirašyti jo autobuso numerį, ji įamžino, kaip šis sustojęs jau už pėsčiųjų perėjos.

Be to, pasak teisiamosios, jos advokatės surastas ekspertas rado klaidą pirmojoje ekspertizėje. Šioje buvo nurodyta, kad ji partrenkė pėsčiąjį už penkių metrų nuo šaligatvio, bet tokiu atstumu nuo jo – pėsčiųjų salelė. Tai įvyko anksčiau, dėl ko ji nebegalėjo sustabdyti visureigio ir kliudė įbėgusįjį dešiniuoju sparnu.

Tačiau nukentėjusiųjų advokatui pradėjus domėtis 30-metės A.Statkevičiūtės finansine padėtimi bei artimaisiais, ji pareiškė, kad nenorėtų atsakinėti į klausimus, nesusijusius su byla. Bet buvo priversta atskleisti, kad vaiką, padedama tėvų, augina viena. Jo tėvas nėra užregistruotas. Ir jokio civilinio proceso dėl tėvystės nustatymo ar padėjimo išlaikyti vaiką ji nėra pradėjusi.

Tuo teisiamoji grindė savo prašymą teismui sumažinti jai pareikštus esą per didelius ieškinius. Ir sutiko atlyginti padarytą žalą tik žuvusiojo tėvams bei vyresniajam – jau suaugusiam broliui, bet ne tetoms ir dėdėms. Ir prašė, kad bylą nagrinėjanti teisėja Indrė Averkienė remtųsi ne tik teismų praktika tokiose bylose, bet ir atsižvelgtų į paties žuvusiojo elgesį.

Manau, kad teisiamoji jį pamatė per vėlai, nes važiavo per dideliu greičiu.

Ieškinys – šešiaženklis

Kaip jau rašyta, nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti aštuoni velionio artimieji. Šie prašo priteisti jiems iš A.Statkevičiūtės bendrą 150 tūkst. eurų moralinį atlygį. Dar 5 tūkst. eurų įvertinta padaryta turtinė žala. Dėl jos civiliniu atsakovu šioje byloje pripažintas ir „Lietuvos draudimas“, kurio paslaugomis naudojosi teisiamoji.

Šiandieniniame teismo posėdyje dalyvavo tik viena iš nukentėjusiųjų – Lietuvoje gyvenanti žuvusiojo motinos sesuo. Ji teigė, kad yra atvykę ir žuvusiojo tėvai, tačiau jie dalyvaus tik kitame posėdyje, kuriame bus ir vertėjas.

Anot minėtos nukentėjusiosios, tragedija įvyko jos sūnėnui grįžtant nuo Nemuno į senelės namus, esančius tame pačiame A.Juozapavičiaus prospekte – vos už stotelės nuo nelaimės vietos. Prie Nemuno šešiolikmetis buvo kartu su ja ir savo mama. Tačiau, kaip įprasta, ne daugiau kaip porą valandų. Ir šioms suėjus, paliko jas prie upės vienas.

Žuvusiojo teta teigė, kad sūnėnas negalėjo išbėgti į gatvę, kaip teigia teisiamoji. „Jis buvo nepaprastai atsakingas, pareigingas ir labai atsargus. Be to, su paplūdimio šlepetėmis. Ir aš manau, kad teisiamoji jį pamatė per vėlai, nes važiavo per dideliu greičiu“, – nevyniojo žodžių į vatą viena iš nukentėjusiųjų, prašanti iš A.Statkevičiūtės 10 tūkst. eurų moralinio atlygio – už po tragedijos sutrikusią širdies veiklą ir lig šiol bemieges naktis.

Be to, ji teigė, kad teisiamoji lig šiol neatsiprašė šešiolikmečio artimųjų, nors po tragedijos praėjo jau dešimt mėnesių ir 25 dienos. „Anksčiau sakiau, kad jeigu ji pasakys teisme, kad yra kalta, aš nusileisiu. Bet dabar jai melagingai apkaltinus žuvusįjį, jau jai nebeatleisiu“, – tikino minėta nukentėjusioji.

Patenkintas tik vienas prašymas

Kaip jau rašyta, praėjusiame šios bylos posėdyje nukentėjusiųjų advokatas prašė taikyti A.Statkevičiūtei nuo balandžio 1-osios įsigaliojusią įstatymų pataisą – stabdyti jos teisę vairuoti transporto priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms naujoms teisiamosios nusikalstamoms veikoms, nes po tragedijos iš jos paimtas tik vairuotojo pažymėjimas, o policijai užtenka pateikti ir kitą asmens dokumentą.

Prašyta taikyti A.Statkevičiūtei, siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų ieškinių tenkinimą, ir laikiną teisių apribojimą į visą jai priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą.

Bylą nagrinėjanti teisėja I.Averkienė patenkino tik vieną iš minėtų prašymų. Kaip papildoma kardomoji priemonė sustabdyta A.Statkevičiūtės teisė vairuoti transporto priemones.

Prašymas dėl jos teisių apribojimo ne tik į visureigį, kuriuo buvo partrenktas šešiolikmetis, bet ir į visą kitą galimą turtą atmestas. Išsiaiškinus, kad teisiamoji jokio kito turto neturi.

Kiek ekspertų – tiek nuomonių?

Kaip jau rašyta, prie bylos yra prijungtos ir teismui pateiktos dvi naujos privačių ekspertų išvados dėl tragedijos aplinkybių.

Nukentėjusiųjų advokatas pateikė naujus ekspertų skaičiavimus, kad A.Statkevičiūtės visureigis prieš susidūrimą važiavo 64-68 km/val. greičiu. Tačiau, autobuso vairuotojo parodymų, kad „Audi“ nebuvo jo aplenkusi, šiais skaičiavimais pagrįsti negalėta. Kaip ir įvertinti kitų jo parodymų - kad paauglys į pėsčiųjų perėją įbėgo.

Tuo tarpu teisiamosios advokatė pateikė privataus specialisto išvadą, kad visureigis susidūrė su pėsčiuoju ne toje vietoje, kaip teigia Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistas. Todėl keičiasi ir galimybė išvengti susidūrimo. Esą tai buvo neįmanoma.

Po tokios įvykių eigos kaltinimą palaikantis prokuroras Mindaugas Šukys paprašė teismo, kad šiam pateiktas naujas ekspertų išvadas oficialiai įvertintų Lietuvos teismo ekspertizės centro atstovas, kurio teiginiams jos prieštarauja.

Už kelių eismo taisyklių pažeidimą, kurį padarė blaivus vairuotojas, sukėlusį kito asmens mirtį, kuo yra kaltinama A.Statkevičiūtė, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.