Šančių tragedija: apskundusieji nuosprendį jos kaltininkei nieko nepešė

Nelaimė kapinių prieigose

Kaip jau rašyta, Kauno apylinkės teismo nuosprendžio šios tragedijos kaltininke pripažinta Aida Statkevičiūtė pati neskundė. Pastaruoju nuosprendžiu buvo skirta dvigubai švelnesnė bausmė, negu prašė prokuroras, ir trečdaliu buvo sutrumpintas nukentėjusiųjų sąrašas, likusiems priteisiant daugiau kaip perpus mažesnį, negu prašyta, atlygį už patirtus išgyvenimus.

Įvykio metu vaiko auginimo atostogose buvusiai A.Statkevičiūtei po tragedijos buvo pareikštas kaltinimas įvažiavus visureigiu „Audi Q5“ į pėsčiųjų perėją, neįsitikinus ar ja neina pėstieji ir viršijant leistiną greitį.

Ši tragedija įvyko 2018-ųjų liepos 31-osios popietę nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties A.Juozapavičiaus prospekto ir Rusų gatvės sankryža, esančia Šančių kapinių prieigose.

Nelaimės vieta

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai nustatė, kad šioje vietoje leistiną 50 km/val. greitį A.Statkevičiūtė viršijo 10-20 km/val.

Šešiolikmetis, kurį ji partrenkė jau antroje eismo juostoje, buvo nusviestas apie 30 metrų.

Tragedija įvyko šiam Rusijos piliečiui iš Murmansko, viešėjusiam su tėvais pas Kaune gyvenančius giminaičius, grįžtant nuo Nemuno į senelės namus, esančius vos už stotelės nuo nelaimės vietos.

Šešiolikmetis mirė už aštuonių valandų Kauno klinikų vaikų reanimacijoje.

Emocijos teisme

„Pirmąja eismo juosta važiavęs autobusas, į kurį aš orientavausi, artėdamas prie perėjos, nestabdė. Todėl maniau, kad ši tuščia. Tačiau, beveik susilyginus su autobusu, į mano automobilį kažkas bloškėsi. Kai išlipus pasiteiravau autobuso vairuotojo, kas čia buvo, šis atsakė, kad į perėją išbėgo berniukas“, – pasakojo A.Statkevičiūtė, stojusi prieš Kauno apylinkės teismą.

Be to, ji teigė, kad 60 km/val. greičiu mieste tikrai nevažinėja, nes turi mažametį vaiką.

Autobuso vairuotojas teisme pasakojo, kad pagal grafiką tada truputį skubėjo, todėl važiavo tik 30-40 km/val. greičiu. Ir ties perėja, prie kurios jis artėjo, nebuvo jokio pėsčiojo. Tačiau, likus iki šios apie penkiems metrams, staiga prieš autobusą prabėgo jaunuolis. Jis net nestabdė autobuso. Ir netrukus išvydo, kaip minėtas pėsčiasis jau skrenda ore. Ir tik tada pamatęs šalia – antroje eismo juostoje sustojusį visureigį.

Už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą, kurį padarė blaivus vairuotojas, sukėlusį kito asmens mirtį, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

Prokuroras M.Šukys siūlė skirti A.Statkevičiūtei šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant šios vykdymą maksimaliam trejų metų terminui. Nukentėjusiuosius atstovaujantis advokatas Nerijus Plėdys prašė skirti teisiamajai realią laisvės atėmimo bausmę. Šios advokatė Karina Račkauskienė įrodinėjo, kad per griežta ne tik nukentėjusiųjų, bet ir prokuroro prašoma bausmė.

Teisėjos argumentai

Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Averkienė pripažino A.Statkevičiūtę kalta dėl įvykusios tragedijos, konstatuodama, kad jos veiksmai – leistino greičio viršijimas ir šio nesumažinimas prie pėsčiųjų perėjos, kurios matomumą užstojo autobusas, buvo pagrindinė įvykusios nelaimės priežastis, nors ir žuvusysis elgėsi neatsakingai bei nesaugiai.

Tačiau tragedijos kaltininkei buvo skirta švelnesnė bausmė, negu prašė prokuroras, – trejų metų laisvės atėmimas, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams. Ir įpareigojant dirbti bei neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų leidimo. Be to, iš A.Statkevičiūtės atimta teisė tris metus vairuoti transporto priemonę. O visureigis, kuriuo ji mirtinai sužalojo šešiolikmetį, paimtas civilinio ieškinio padengimui. Daugiau jokio turto ji oficialiai neturi.

Skiriant bausmę A.Statkevičiūtei, I.Averkienė teigė atsižvelgusi, kad ji iki šiol buvo neteista, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, vairavo blaivi, padarė neatsargų nusikaltimą ir augina mažametį vaiką.

Žuvusiojo mamai iš A.Statkevičiūtės buvo priteistas 25 tūkst. eurų moralinis atlygis. Tėvui – 20 tūkst. eurų. Broliui – 7 tūkst., o močiutei ir tetai – po 5 tūkst. eurų. Kitų trijų nukentėjusiųjų, kurie yra tolimesni giminaičiai, ieškiniai buvo atmesti.

Atmetus skundą, nuosprendis įsiteisėjo

Nukentėjusiuosius atstovaujantis advokatas N.Plėdys, apskųsdamas nuosprendį A.Statkevičiūtei, prašė jį sugriežtinti, pašalinant aplinkybę, kad žuvusysis taip pat buvo neatsargus, kas turėjo įtakos įvykusiai nelaimei. Tai konstatavus, buvo sumažinti ir velionio artimiesiems priteisti ieškiniai. Skunde prašyta juos padidinti.

Be to, skunde teigta, kad A.Statkevičiūtė turi būti pripažinta padariusi ir kitus KET pažeidimus. Vienas iš jų – naudojimasis mobiliuoju telefonu, vairuojant automobilį. A.Statkevičiūtės telefono išklotinėse matyti, kad į šį buvo pradėti gauti nenutrūkstantys internetiniai duomenys dar septyniolika minučių prieš įvykį. Ir tai, anot žuvusiojo artimųjų, leidžia daryti prielaidą, kad tai galėjo lemti jos neatidumą artėjant prie pėsčiųjų perėjos.

Nukentėjusiųjų atstovo skunde akcentuota ir tai, kad A.Statkevičiūtė nusipelnė griežtesnės bausmės, nes partrenkusi šešiolikmetį nesiėmė visų reikiamų priemonių jam padėti. Skundą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Valdo Vitunsko, Gyčio Večersko ir Jūratės Jakubonienės kolegija šiandien konstatavo, kad liudytojų parodymai bei kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nukentėjusysis bėgo per pėsčiųjų perėją, o tai, kad įvykio metu į A.Statkevičiūtės mobilųjį telefoną buvo gaunami internetiniai duomenys, dar nereiškia, jog buvo juo kalbama. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad A.Statkevičiūtė po įvykio bandė iškviesti greitąją, bet tai jai nepavyko dėl patirto didelio šoko. Tačiau tada ji atnešė iš savo visureigio vaistinėlę. Todėl, anot skundą nagrinėjusios minėtos teisėjų kolegijos, A.Statkevičiūtei skirta teisinga bausmė, tinkamai išspręstas ir pareikštų ieškinių klausimas. Tai konstatavus, skundas atmestas, o Kauno apylinkės teismo nuosprendis A.Statkevičiūtei įsiteisėjo.