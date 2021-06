Iš Romainių tuberkuliozės ligoninės pasišalinusio nuteistojo paieška truko kelias valandas

Pasak Kalėjimų departamento atstovės Irminos Frolovos-Milašienės, apie tai, kad šio 1982 metais gimusio asmens, gydomo minėtoje ligoninėje jau senokai, pasigesta palatoje, buvo pranešta penkios minutės po vidurnakčio.

Gavus šį ligoninės pranešimą, į įvykio vietą nedelsiant išvyko atvirosios kolonijos, kurioje jis oficialiai atlieka bausmę, darbuotojai.

2.50 val. nuteistasis rastas apleistame name netoli Romainių tuberkuliozės ligoninės. Ir grąžintas į ją bei iš karto perkeltas į karantino sąlygas.

Evaldo Virkečio nuotr.

Pradėtas tyrimas, po kurio bus sprendžiama, ar tokiu savo elgesiu šis nuteistasis neprisiprašė jam skirtos bausmės prailginimo.

Kaip ir visi atvirosiose kolonijose bausmę atliekantys nuteistieji, ir šis turi ne tik teisę be apsaugos vykti pas medikus bei gauti paslaugas savivaldybių gydymo įstaigose, bet ir būti jose be apsaugos. Be to, jiems leidžiama turėti mobiliuosius telefonus, paskambinus kuriuo šis savavališkai iš ligoninės pasišalinęs nuteistasis ir buvo surastas. Iš ligoninės pastato jam išeiti nebuvo draudžiama. Tačiau palikti ligoninės teritorijos jis neturėjo teisės.

Už ką nuteistas šis asmuo, nepranešama, apeliuojant į tai, kad tai – asmeniniai jo duomenys.