Recidyvistės pagrobė bedarbio pašalpą

Tai bent pažintis

Ši pamokanti istorija nutiko šiemet, sausio pabaigoje, kai 27-erių Gediminas (vardas pakeistas) pašto skyriuje atsiėmė 600 eurų bedarbio pašalpą. Ta proga jis nusprendė išgerti alaus bokalą prie vienos Kauno turgavietės esančiame bare.

Vėliau prie šios turgavietės jį užkalbino dvi nepažįstamos moterys, pagal dokumentus tikusios į motinas. Būsimoji auka nežinojo, kad viena iš paprašiusiųjų jo cigaretės jau teista už nužudymą bei du kartus už apysunkį kūno sužalojimą. Iš viso šios 49-erių moters biografijoje – dvylika teistumų.

Antrosios, kuri pažinties išvakarėse buvo atšventusi 43-iąjį gimtadienį, biografijoje teistumų buvo dar daugiau – penkiolika. Vienas iš jų – už turto prievartavimą.

Žinoma, rūkydamos kartu su naujuoju pažįstamu, jos greičiausiai tuo nesigyrė. O šis jas dar nusivedė į barą ir pavaišino alumi. Ten jau buvo pakviestas dėkingų damų pas jas į svečius.

Į jų buveinę Vilijampolėje, Veliuonos gatvėje, kompanija vyko taksi, Nieko neįtardamas, nors greičiau – visiškai atsipalaidavęs Gediminas dar suskaičiavo, kiek piniginėje liko pinigų iš gautos bedarbio pašalpos. Suskaičiavo, kad 520 eurų.

Nukentėjusysis dėl girtumo bei patirto šoko net pamiršo, kaip atrodo spąstais tapusi įtariamųjų buveinė.

Iškalbinga kulminacija

Nuvykusios į Vilijampolę, moterys svečią vaišino degtine.

Paskui, anot jų, šis užsimanė, kad jos pašoktų jam viliotinį. Ir pats šį šoko.

Galiausiai prieita prie kulminacijos. Anot svečio, jam išsitraukus mobilųjį telefoną pažiūrėti, kiek valandų, viena iš moterų šį iš jo atėmė. Kai jis pamėgino telefoną atsiimti, netikėtai pradėjo prieš jį smurtauti. Situacija pasinaudojo ir antroji, tuo metu iš jo striukės kišenės ištraukusi piniginę.

Paleidęs telefoną, dėl kurio grūmėsi, Gediminas teigė bandęs atgauti piniginę. Tačiau, tada sulaukė smūgių krušos ir nuo ją ištraukusios moters.

Galiausiai, trumpam išbėgusi į kitą kambarį, pastaroji vėliau piniginę grąžino. Tačiau, tuščią. Atgavęs piniginę, vyras suprato, kad jo mobilusis telefonas dingęs. Jį atėmusioji šio jau nebeturėjo.

Pajutęs, kad toliau gali būti dar blogiau, apvogtasis, nutaikęs pirmą patogų momentą, nėrė pro duris. Esą norėjęs tai padaryti ir anksčiau, bet moterys jo neišleido.

Įkliuvo atsitiktinai

I namus Dainavos mikrorajone grįžęs troleibusu bei tuščiomis kišenėmis, Gediminas buvo priverstas pasiaiškinti žmonai.

Šiai iš karto kilo įtarimas, kai, grįždama su vaikais iš darželio, aptiko keistokai atrodantį sutuoktinį rūkantį prie daugiabučio laiptinės.

Iš pradžių šis bandė suktis iš situacijos – esą buvo apiplėštas autobusų bei geležinkelio stočių rajone. Tačiau, žmonai pranešus apie tai policijai ir iškvietus negaluojančiam sutuoktiniui greitąją, šis į Klinikas atvykusiems pareigūnams pasakė tiesą. Tada išskubėjo su jais ieškoti įtariamųjų, nusprendęs nebelaukti, kol bus apžiūrėtas medikų.

Deja, nuvykęs su pareigūnais į Vilijampolę, nukentėjusysis negalėjo tiksliai pasakyti, kuriame medinuke viskas įvyko. Tačiau, jam beklaidžiojant, policininkai atkreipė dėmesį į dvi ateinančias moteris. Pamačiusios pareigūnus, šios aiškiai sutriko. Galiausiai puolė bėgti. Tačiau, įvykus gaudynėms, buvo sulaikytos. Ir laukia teismo jau keturis mėnesius suimtos.

Ne kažin kas gresia

Apžiūrėję įtariamųjų butą, pareigūnai nei nukentėjusiojo pinigų, nei telefono nerado.

Sulaikytosios teigė esą telefonas neveikė, todėl išmetė jį į Nerį nuo Vilijampolės tilto. O pasisavintus eurus esą atidavė Laisvės alėjoje sutiktiems asmenims, kuriems buvo skolingos. Tačiau jų nurodyti negali.

Viena iš prielaidų, kas jie galėtų būti, – abiejų įtariamųjų biografijose esantys teistumai už neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo šiuos platinti.

Sulaikant įtariamąsias, kaip paaiškėjo, išsirengusias į parduotuvę, vienos jų kišenėje tebuvo penki eurai.

Abi jos pripažįsta savo kaltę ir dėl to gailisi. Tik vyresnioji linkusi išsisukinėti esą sudavusi į spąstus įsiviliotam svečiui du kartus per veidą dėl to, kad šis neblaivus kabinėjosi.

Pastarasis pareigūnams prisipažino negalintis nurodyti, kuri iš moterų ir ką jam darė. Abi po alaus ir degtinės kokteilio buvo panašios. Klinikose jam buvo nustatytas 2,38 prom. girtumas.

Kaltinamajame akte teigiama, kad veikdamos bendrai recidyvistės sudavė svečiui rankomis į galvą, veidą ir krūtinę mažiausiai 20 smūgių. Tačiau jokio moralinio atlygio nukentėjusysis iš jų neprašo. Tik atlyginti padarytą turtinę žalą, kuri viršija 800 eurų.

Įtariamosioms gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų. Tačiau, kadangi jos linkusios prisipažinti, gailėtis ir net dievagotis, kad daugiau nusikaltimų nedarys, greičiausiai teismas pritaikys jų byloje sutrumpintą įrodymų tyrimą. Vadinasi, tokiu atveju ir skirta bausmė bus sumažinta trečdaliu.