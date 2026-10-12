 Rastas Kaune dingęs berniukas

Rastas Kaune dingęs berniukas (Atnaujinta)

2026-10-12 16:37 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos zoologijos sodo feisbuko paskyroje pasidalinta svarbiu pagalbos prašymu. Pirmadienį pranešta apie dingusį nepilnametį, vėliau, laimei, berniukas buvo surastas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Rastas Kaune dingęs berniukas</span>
Rastas Kaune dingęs berniukas / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Šiandien, apie 13.15 val., Kaune, Neries krantinėje, ties Sąjungos aikšte, prie riedlenčių ir dviračių parko, dingo mūsų darbuotojos sūnus“, – buvo rašoma socialiniame tinkle.

Kauno policija portalui kauno.diena.lt taip pat patvirtino gavusi pranešimą dėl dingusio nepilnamečio. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios. 

Po kelių valandų Lietuvos zoologijos sodas pranešė, kad berniukas buvo surastas.

„Prieš kelias valandas kreipėmės į jus prašydami pagalbos ieškant mūsų darbuotojos sūnaus. Dabar galime pasidalyti pačia geriausia žinia – berniukas surastas ir jau yra su mama.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie paieškų, ir kiekvienam, kuris taip aktyviai dalijosi žinia, perdavė informaciją ir neliko abejingas.

Jūsų susitelkimas ir operatyvumas šiandien buvo be galo svarbūs. Ačiū!“ – skelbė zoologijos sodas.

Šiame straipsnyje:
dingo vaikas
Lietuvos zoologijos sodas
ieško vaiko

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų