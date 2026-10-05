Prie vairo įkliuvo neblaivus „Žalgirio“ gynėjas

Portalo duomenimis, krepšininko vairuojamas automobilis „Volkswagen Tiguan“ sustabdytas apie 00.30 val. Birštono gatvėje.
Informaciją apie įvykį patvirtino Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
„Šiąnakt 00.30 Kaune, Birštono g., prevencinio reido metu sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo neblaivus žalgirietis. Jam nustatytas 1,07 prom. girtumas“, – teigė R. Matonis.
Į Kauną atvyko iš Italijos
28 metų, 180 cm ūgio C. Edwardsas „Žalgirio“ gretas papildė šią vasarą. Prieš persikeldamas į Kauną amerikietis atstovavo Bolonijos „Virtus“ ekipai. Su Lietuvos klubu gynėjas sudarė vienų metų sutartį su galimybe ją pratęsti dar vienam sezonui.
Praėjusį Eurolygos sezoną C. Edwardsas vidutiniškai rinko po 17,3 taško ir buvo penktas rezultatyviausias turnyro žaidėjas. Anksčiau jis taip pat rungtyniavo Stambulo „Fenerbahče“ ir Miuncheno „Bayern“ komandose.
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