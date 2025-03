Prabilo slaptu pacienčių filmavimu apkaltintas ginekologas Abraitis

Žinomas Kauno medikas sulaukė kaltinimų dėl slapto pacienčių filmavimo. Kaip skelbė prokuratūra, vykdant tyrimą dėl korupcijos buvo paimtas V. Abraičio telefonas, kur rasti pacienčių vaizdo įrašai. Artimiausiu metu ginekologas stos prieš teismą dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto informacijos rinkimo apie privatų gyvenimą, nes jo telefone rasta apie 20 nufilmuotų pacienčių.

Prabilo feisbuke

Penktadienį V. Abraitis surašė ilgiausią postą savo feisbuko paskyroje.

„Pastaruosius beveik metus esu po didžiuliu teisėsaugos presu. Apogėjus pasiektas užvakar, paviešinus kaltinimus. Informacija pateikta labai tendencingai ir manipuliatyviai, neatspindint realybės. Todėl siūlau palaukti teismo sprendimo.

Lietuvoje tapo įprasta – pirma formaliai tiesos siekiančių struktūrų ir žiniasklaidos konglomeratas žmogų sužlugdo be jokio teismo. Po to einantys teismo sprendimai jau neturi jokios įtakos to žmogaus gyvenime. Pradžioje naiviai tikėjausi, kad kaltinimai man kažkoks kvailas atsitiktinumas, ar nesusipratimas. Net po neadekvačiai drastiškų sankcijų man – vis dar taip galvojau. Todėl tylėjau. Nors akivaizdžiai mačiau titaniškas valstybės pastangas ir pinigus, skiriamus man sužlugdyti.

Nerašysiu smulkmenų dabar, bet, patikėkite, įspūdingi skaičiai. Ir ne tik pinigai. Tiesiog žiaurus elgesys su mano pacientėmis – taip pat buvo neatsitiktinis. Su niekuo dėtais žmonėmis, kurie negavo pagalbos. Netikiu, kad nebuvo kompromisinių priemonių“, – rašė jis.

Medikas taip pat kreipėsi į savo pacientes.

„Mielos mano pacientės. Jauskitės saugiai, miegokite ramiai. Iš mano pusės Jums negresia jokie neteisėti veiksmai. Tepasakysiu faktą – IŠ PACIENTŲ PUSĖS nebuvo JOKIO nusiskundimo NIEKUR mano darbu ar bendravimu. Iš darboviečių nebuvo jokio nusiskundimo mano požiūriu į darbą, elgesiu, kultūra, darbo apimtimi ir t.t. Visus 30 metų labai nesiraukydamas būdavau ten, kur sunkiausia. Daugybė mano ruoštų gydytojų Jus, mielos moterys, šiuo metu sėkmingai operuoja. Paruošt CHIRURGINIUS įgūdžius žmogui – oooi kiek kainuoja nervukų“, – rašė V. Abraitis.

Nežinojo, kad yra filmuojamos

Priminsime, kad iš prokuratūros pranešime minimų apie 20 V. Abraičio slapčia filmuotų pacienčių buvo nustatytos tik aštuonios. Visos jos yra iš Kauno regiono. Tačiau nepavykus nustatyti likusiųjų tapatybės, neatmetama, kad šios galėjo būti ir iš kitur. Šešios iš jų pareiškė V. Abraičiui bendrą 50 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu.

Nė viena iš surastų V. Abraičio pacienčių, kurioms suteiktas nukentėjusiųjų statusas, nežinojo, kad yra filmuojamos. Nors, anot ikiteisminį tyrimą atlikusių teisėsaugininkų, tai buvo daroma mobiliuoju telefonu. Manoma, kad jos to nepastebėjo, nes tokio akibrokšto nesitikėjo. Jos visos teigė, kad jokio jų sutikimo tai daryti V. Abraitis neprašė.

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi bei neteisėtas duomenų apie privatų asmens gyvenimą rinkimas, medikui inkriminuojamas nuo 2018-ųjų birželio iki 2023-iųjų birželio dirbant Kauno klinikose bei Saulės šeimos medicinos centre.

Vyčio Šulinsko, freepik.com nuotr.

Prisipažįsta filmavęs

Anot su šiuo šokiruojančiu ikiteisminiu tyrimu susijusių teisėsaugininkų, patį faktą, t.y. kad filmavo savo pacientes, kaltinamasis pripažįsta. Kita vertus, kur dėsies, radus, kaip teigiama prokuratūros pranešime, jo mobiliajame telefone minėtus įrašus. Tačiau labai didelės kaltės jis savo veiksmuose nemato.

Kaip kaltinamasis piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir neteisėtu informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimu teisinasi, atskleisti nenorėta. Tačiau teigta, kad teisėsaugininkų duomenimis, tai buvo tyčiniai nusikaltimai. Nors prokuratūros pranešime ir užsimenama, kad ikiteisminio tyrimo metu duomenų apie šių kaltinamojo mobiliajame telefone esančių vaizdų platinimą negauta.

Anot prokuratūros, pagal pareikštus kaltinimus, V. Abraičiui gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Teismui perduota V. Abraičio byla yra išskirta iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdyboje atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl kyšininkavimo, kuriam vadovauja tas pats Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, perdavęs teismui minėtą bylą.

Ėmė kyšius?

Tarp minėto STT Klaipėdos valdybos atliekamo ikiteisminio tyrimo įtariamųjų yra ir V. Abraitis. Jis įtariamas priėmęs kyšį ar kyšius vienoje Kauno gydymo įstaigoje. Tačiau šį ikiteisminį tyrimą atlieka STT Klaipėdos valdyba, nes jos pareigūnai gavo duomenų apie minėtą kyšininkavimą. Ir pastarasis tyrimas – sudėtingesnis už neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą, todėl, nors pradėtas anksčiau, dar tebevyksta.

Kokiomis aplinkybėmis, STT atliekant tyrimą dėl kyšininkavimo, buvo gauta duomenų apie V. Abraičio telefone saugomus naujos bylos pagrindu tapusius įrašus, teisėsauginininkai atskleisti nelinkę.

Per praėjusią Prezidento rinkimų kampaniją akušeris ginekologas V. Abraitis buvo minimas ir kitame skandalingame kontekste. Tada ne vieną šokiravo jo komentarai internete agituojant už Igną Vėgelę. Jų įžeisti asmenys teigė kreipęsi dėl to ir į prokuratūrą, ir į policiją.

Prokuratūros pranešime teigiama, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, V. Abraitis yra laikinai nušalintas nuo pareigų. Taip pat sustabdyta jo teisė užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla pagal 2004 metais įgytą licenciją. O siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, prokuroro nutarimu, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.

Kaltinamajame šios skandalingos bylos akte teigiama, kad savo veiksmais V. Abraitis padarė didelę neturtinę žalą pacientėms. Taip pat sumenkino medicinos profesijos prestižą bei gydymo įstaigų ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos autoritetą.