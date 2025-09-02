 Policija turi klausimų šiems vyrams: gal žinote, kur dingo 1200 eurų?

Policija turi klausimų šiems vyrams: gal žinote, kur dingo 1200 eurų?

2025-09-02 16:30 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Kaip teigiama, birželio 3 d. 1.55 val. Kauno rajone, Seniavos kaime, iš automobilio pavogta piniginė su viduje buvusiais 1200 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. Kauno rajono policijos komisariato pareigūnus telefonu 068379460 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Šiame straipsnyje:
ieško policija
vagystė iš automobilio
Kauno rajonas
prašo atpažinti

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų