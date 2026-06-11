 Policija prašo pagalbos: išėjęs iš namų Kaune dingo Vidas Jankus

Policija prašo pagalbos: išėjęs iš namų Kaune dingo Vidas Jankus

2026-06-11 15:44 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai ieško Vido Jankaus.

Vidas Jankus
Vidas Jankus / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

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Vyras, gimęs 1994 metais, birželio 10 d. apie 9.15 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Baltų prospekte, ir iki šiol negrįžo.

Dingusiojo požymiai: trumpų rudų plaukų, mėlynų akių, smulkaus kūno sudėjimo, apie 182 cm ūgio. Vilkėjo juodą džemperį su gobtuvu, juodas sportines kelnes, avėjo juodus batus. Su savimi turėjo kuprinę ir juodos spalvos dviratį.

Asmenis, mačiusius ar žinančius V. Jankaus buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus el. paštu [email protected], telefonu +370 700 60 683 arba skubios pagalbos telefonu 112.

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