Po smūgio į ąžuolą „VW Passat“ virto metaliniu karstu: kaltas tik greitis?

Policijos suvestinėse pranešame, kad ši tragedija įvyko apie 22.30 val. Kauno rajone, Margininkų kaime, esančiame Taurakiemio seniūnijoje. Ir minėtas 2005 metų gamybos automobilis, kurį juo užsimušęs kaunietis D. M. iš Panemunės buvo užregistravęs savo vardu šių metų balandžio 13-ąją, minėtoje pakaunės gyvenvietėje nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.

Kauno ugniagesių gelbėtojų suvestinėse tragedijos vieta įvardyta tiksliau – Piliuonos ir Elnių Eiguvos gatvių sankirta.

Apie ją pranešė moteris iš pravažiuojančio automobilio. Ji teigė, kad mato apsivertusį automobilį, iš kurio rūksta dūmai. Jo viduje – sunkiai kvėpuojantis apie 30 metų vyras.

Tačiau pirmieji įvykio vietą per dešimt minučių pasiekę Piliuonos ugniagesiai gelbėtojai jau nebeužčiuopė avariją patyrusio „VW Passat“ vairuotojo pulso. Tik nupjovė jo gyvybės neišgelbėjusį apsaugos diržą ir ištraukė žuvusįjį laukan.

Šiurpus įvykio vietos vaizdas bylojo apie akivaizdžiai nutrūktgalvišką šio metaliniu karstu jo vairuotojui virtusio „VW Passat“ greitį. Panašu, kad prieš trenkdamasis į pakelės ąžuolą ir nuo šio smūgio lūžęs pusiau, jis prieš tai kliudė dar vieną medį, kurio nenulaužė, tačiau nuplėšė žievę.

Ar Piliuonos link važiavęs „VW Passat“ vairuotojas buvo blaivus, paaiškės tik atlikus jo kraujo tyrimą.

Tačiau į akis krito ir ant priekinio keleivio sėdynės likęs gulėti mobiliojo ryšio telefonas.

Be to, paaiškėjo, kad D. M. – ne kartą buvo baustas už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tačiau šiuo metu galiojo tik už du iš jų skirtos nuobaudos – už greičio viršijimą 10-20 km per valandą krašto kelyje ir vairavimą, neprisisegus saugos diržo.

Lietuvos kelių policijos tarnybos suvestinėse akcentuojama, kad šis tragedija rajoniniame kelyje Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai, per kurią praėjusią parą žuvo vienintelis šalyje į eismo įvykius patekęs žmogus, įvyko lyjant.