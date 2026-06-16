 Parduotuvėje – smurtas prieš moterį

Parduotuvėje – smurtas prieš moterį

2026-06-16 10:58 kauno.diena.lt inf.

Kauno policijos suvestinėje – smurto protrūkiai.

<span>Parduotuvėje – smurtas prieš moterį</span>
Parduotuvėje – smurtas prieš moterį / Dirbtinio intelekto sugeneruota iliustracija

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Anot policijos, birželio 15 d. apie 19.40 val. Kaune, Marių g., parduotuvėje, neblaivus (1,45 prom.) vyras (gim. 1981 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1997 m.).

Dar vienas incidentas įvyko tą pačią dieną 15 val. Kaune, Tunelio g. Anot policijos, moteris (gim. 1995 m.) smurtavo prieš vyrą (gim. 1987 m.).

Kiek anksčiau, apie 14 val., teko važiuoti ir į S. Žukausko g. Čia nenustatytas vyras, smurtaudamas prieš vyrą (gim. 1962 m.), pavogė iš jo pinigus bei asmeninius daiktus. Padaryta turtinė žala siekia apie 1200 eurų.

Visi įvykiai tiriami.

 

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