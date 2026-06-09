Panemunės kunigas sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas

Kunigas teigė, kad baiminasi dėl šio vyro gyvybės, nes paskambinus šiam mobiliuoju telefonu, jis teigė, kad yra iškritęs iš lovos – blogai jaučiasi ir negali atidaryti durų. Savo skambutį kunigas baigė prašymu paskubėti.
Netrukus Panemunę perskrodė specialiųjų tarnybų sirenos – į nurodytą Birutės gatvės adresą išskubėjo ir ugniagiagesiai gelbėtojai, ir greitoji, ir policija.
Ugniagesiams gelbėtojams išlaužus buto duris, jo 65-erių metų šeimininkas rastas sukniubęs ant grindų. Padėjus medikams nunešti jį iki greitosios pagalbos automobilio, panašu, kad laiku kunigo sulaukęs šio parapijietis skubiai išvežtas į gydymo įstaigą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)