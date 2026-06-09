 Panemunės kunigas sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas

Panemunės kunigas sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas

2026-06-09 17:16 kauno.diena.lt inf.

Šiandien priešpiet Bendrasis pagalbos centras sulaukė susijaudinusio vieno Kauno kunigo skambučio. Jis teigė atvykęs lankyti parapijiečio, bet negali pas šį patekti.

<span>Panemunės kunigas sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas</span>
Panemunės kunigas sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas / Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

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Kunigas teigė, kad baiminasi dėl šio vyro gyvybės, nes paskambinus šiam mobiliuoju telefonu, jis teigė, kad yra iškritęs iš lovos – blogai jaučiasi ir negali atidaryti durų. Savo skambutį kunigas baigė prašymu paskubėti.

Netrukus Panemunę perskrodė specialiųjų tarnybų sirenos – į nurodytą Birutės gatvės adresą išskubėjo ir ugniagiagesiai gelbėtojai, ir greitoji, ir policija.

Ugniagesiams gelbėtojams išlaužus buto duris, jo 65-erių metų šeimininkas rastas sukniubęs ant grindų. Padėjus medikams nunešti jį iki greitosios pagalbos automobilio, panašu, kad laiku kunigo sulaukęs šio parapijietis skubiai išvežtas į gydymo įstaigą.

Šiame straipsnyje:
Panemunė
Kunigas
sunegalavo žmogus
Kauno specialiosios tarnybos

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Komentarai

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Komentarai

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pagarba
toks ir turi būti tikras kunigas, parapijiečių rūpintojėlis.
5
0
pagarba
toks ir turi būti tikras kunigas, parapijiečių rūpintojėlis.
4
0
tikrai
šį kartą Dievas ir jo tarnas padėjo
13
0
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