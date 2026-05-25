 „Opel“ vairuotojos laukia sunkios pagirios: šlavė viską, kas pasitaikė kelyje

„Opel“ vairuotojos laukia sunkios pagirios: šlavė viską, kas pasitaikė kelyje

2026-05-25 10:25 kauno.diena.lt inf.

Kauno policijos suvestinėje – apsvaigę ir daug bėdų sukėlę vairuotojai.

<span>„Opel“ vairuotojos laukia sunkios pagirios: šlavė viską, kas pasitaikė kelyje</span>
„Opel“ vairuotojos laukia sunkios pagirios: šlavė viską, kas pasitaikė kelyje / Asociatyvi V. Skaraičio/Fotobanko, freepik.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Ne tik Kaune, bet ir kitose apskrities vietose pareigūnams įkliuvo nuo alkoholio apsvaigę ir narkotikų turėję vairuotojai.

Kaip praneša policija, gegužės 24 d. apie 15.30 val. Kaišiadorių r., Grabučiškių k., automobilyje „Peugeot“, vairuotame moters (gim. 1997 m.), rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.

Dar viena moteris (gim. 2001 m.) panašiomis aplinkybėmis pareigūnams įkliuvo naktį iš sekmadienio į pirmadienį, apie 00.40 val. Kaune, Daugpilio g. Per patikrinimą moters vairuotame automobilyje „Volvo“ rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.

Ar vairuotojos buvo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, parodys specialistų išvados. Tačiau daug lengviau buvo nustatyti sekmadienį prie vairo sėdusių neblaivių vairuotojų promiles.

Kaip praneša policija, gegužės 24 d. apie 9 val. Kauno r., Karmėlavos II k., automobilį „Audi“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 prom.

Kiek vėliau, apie 11 val., Jonavoje, Lietavos g., neblaivi (gim. 1972 m.) „Opel“ vairuotoja sukėlė eismo įvykį. Policijos duomenimis, buvo kliudytas automobilis „Renault“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.), ir stovintis automobilis „Volkswagen“.  Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,99 prom. 

Paskutinis pažeidėjas fiksuotas artėjant vidurnakčiui, apie 23.20 val., Kaune, Pilviškių g. Pasak policijos atstovų, automobilį BMW vairavo neblaivus vyras (gim. 1979 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,82 prom.

Visais atvejais pradėti ikiteisminia tyrimai.

Šiame straipsnyje:
Girtumas
girti vairuotojai
narkotikai
eismo nelaimė
Kauno policija
apsvaigę vairuotojai

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Komentarai

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Komentarai

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Blinda
Tokiems urodams girtjokliams už vairo laikas į kaleima sodinti.Butu gera reabilitacija ir pamoka kitems urodams.Supista teisine sistema ir tiek.
2
0
Atsidusau
Ach, gražūs vyrai įdėti!
1
-1
neboba
pi ti reikia tokias girtas bobas ant visos kotuskes bausti vat tak svieto pabaiga lygios teises!
3
0
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